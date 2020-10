Pacienty s podezřením na covid, které jim pošlou lékaři nebo hygienici, testují na odběrovém místě v nemocnici, ostatní žadatele pak odběrové místo společnosti Synlab v krumlovské poliklinice.

V nemocnici odběrové místo snadno najdete. Navedou vás na něj hned vlevo za bránou veliké cedule. Jako odběrové místo slouží bývalá lékárna v bývalé budově porodnice. Tam se pacientům denně vždy od 8 do 11 hodin věnují dvě zdravotní sestry. „Denně zvládneme kolem devadesáti odběrů, což si myslím, že na tak malou nemocnici není málo,“ říká hlavní sestra nemocnice Mária Vyhlidalová, která nyní dělá i odběrovou sestru. „Odebrané vzorky posíláme do laboratoře přírodovědné fakulty.“ Momentálně je pro pacienty čekací doba na odběr vzorků dva až tři dny. „Čili zájemce, co se přihlásili ve středu, odbavíme až po víkendu v pondělí, protože rezervační systém už je plný,“ říká Mária Vyhlidalová. „Testujeme s vypětím všech sil a přemýšlíme, jak kapacitu odběrů navýšit.“

Odpoledne se sestry zabývají administrativou, například kontrolou žádanek, kontaktují pacienty, objednávají je a podobně.

Sestřičky zatím koronaviru odolávají. „Musíme se pochopitelně chovat zodpovědně,“ říká na to Mária Vyhlidalová. „Při práci se maximálně chráníme – nosíme respirátory, štíty, overaly, ochrannou obuv, rukavice. Pokud nám hrozí nákaza, tak spíše v běžném životě. I při administrativní práci používáme ústenky a rukavice.“

V nemocnici se zatím delší fronty pacientů netvoří. Pacienti jsou objednáváni v patnáctiminutových intervalech. Po příjezdu vystoupí z auta a když je hezky, odebere jim sestra vzorek venku, jinak v prosklené kukani. Vzhledem k tomu, že jsou lidé objednaní, sestřičky jsou na ně včetně potřebné administrativy důkladně připravené a vše jde rychle.

Odběrové místo na poliklinice moc viditelné není. Chodbou za dveřmi se musíte dát doleva a na konci chodby budete na místě. Tam se pacientů ujímá jedna odběrová sestra. „Na covid tu testujeme denně kromě středy vždy od 7 do 11 hodin,“ informovala Michaela Fifková. „Kvůli covidu jsme naši běžnou práci, jako jsou třeba odběry krve, museli soustředit pouze do jednoho dne, abychom pacienty oddělili. Denně tu odbavím dvacet až pětadvacet lidí, ve zbytku pracovní doby se zabývám administrativou. Máme co dělat, pořád máme plno.“ Zájemců o testy je podstatně více než na jaře, ale zatím to není dramatické. Na poliklinice testují samoplátce bez lékařského doporučení. Za test zaplatí 1756 korun, pokud potřebují lékařské potvrzení, že jsou v pořádku, tak 1856 korun. „Uvítala bych asistentku, která by mi pomohla s papíry,“ připouští Michaela Fifková. „Ale tady není takový nápor jako třeba na odběrových místech venku.“ I sem se lidé musí přihlásit přes rezervační systém Synlabu.