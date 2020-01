Má velké zásluhy na rozvoji města Velešín a jeho modernizaci. Vždy mu leželo na srdci, aby se lidem ve Velešíně dobře a čím dál lépe žilo. Rozloučení se uskuteční v úzkém kruhu rodinném.

V čele města Velešín stál Josef Klíma jako bývalý starosta dlouhých šestnáct let. Ve vedení města ale působil prakticky od sametové revoluce, kdy byl členem zastupitelstva a rady. Za tu dobu vykonal pro Velešín, jeho rozvoj a obyvatele mnoho dobrého.

„Já jsem Pepu znal dlouhá léta. Vždyť jsem ho trénoval na tenise od jeho třinácti let,“ vzpomíná Vladimír Mikeš, který stál několik let po boku Josefa Klímy jako místostarosta. „Byl výborný hráč tenisu. Přinášel do tenisového klubu a hry slušnost, ukázněnost, a to samé se pak dělo na radnici. Snažil jsem se od něho učit noblese. Nikdy na nikoho nezvedl hlas, ovládl se a vše trpělivě vysvětloval. Byl to člověk na svém místě. Strávili jsme spolu padesát let i mimo radnici, nějakou dobu také trénoval tenisovou mládež. Rád bych mu za vše poděkoval, a to i za tenisový klub. I když jsme se někdy nepohodli, budu na něho vzpomínat jen v dobrém. Bude mi scházet.“

„Fakt, že byl dlouho starostou, svědčí o tom, že byl úspěšný,“ konstatoval senátor Tomáš Jirsa. „Dlouho jsem s ním spolupracoval, ale také sehrál desítky tenisových utkání, která pořádal a vždy vyhrál. Byl prostě nejlepší, čest jeho památce.“

„Já jsem Josefa Klímu zažil ještě jako učitele na Základní škole Velešín,“ říká starosta nedaleké Kaplice Pavel Talíř. „Znám dobře jeho rodinu, neustále jsme se spolu potkávali. Byl to učitel, sportovec, starosta a velký patriot, který nedal na Velešín dopustit.“