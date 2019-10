Michal Bartoška, fanoušek z Jindřichova Hradce:

"Karel Gott byl zlatým hřebem našeho firemního galavečera a jeho vystoupení a setkání s ním byly nepopsatelným a neopakovatelným zážitkem. Tolik talentu, pokory, skromnosti, smyslu pro humor a empatie v jednom člověku snad ani nelze nastřádat. Nevynechal jedinou minutu, neodmítl jediného fanouška. Byl nejlepší a navždy bude!"

Josef Böhm, fotograf z Deštné:

"S Karlem Gottem jsem se setkal na plese společnosti Fruko, kde vystupoval. Fotil jsem ho a zúčastnil jsem se i autogramiády. Povídali jsme si spolu, bylo to velice příjemné. Já ho mám rád už od dob své puberty, na jeho písničkách jsem vyrůstal. Poslouchám je i teď, právě se hrají všude. Mrzí mne, že zemřel a je mi smutno."

Zdeněk Troška vzpomíná na Karla Gotta: Natáčet s ním byla radost

Na Karla Gotta také vzpomíná režisér Zdeněk Troška, který má vazby na Strakonicku a na jihu Čech rád natáčí. S Karlem Gottem byli dobří známí 20 let. Vždyť Mistr s ním spolupracoval na pohádce Z pekla štěstí, kde si zahrál Lucifera. "Znal jsem ho řadu let. Byl neuvěřitelně vzdělaný a pozorný člověk. Profesionál každým coulem. Natáčet s ním byla radost, byl vždycky připraven," vypráví Zdeněk Troška. Podle něj byl Karel Gott skromný člověk, který se na nikoho nevyvyšoval. "Mohu o něm říct jen to nejlepší. Je to pro nás velká ztráta. Kdyby byli všichni takoví jako byl Karel Gott, bylo by dobře," myslí si režisér.

Karel Gott nastudoval operní roli Jihočeského divadla. Na jevišti ale nevystupoval

Psal se rok 1966, když Jihočeské divadlo počítalo, že do opery Postilion z Lonjumeau obsadí Karla Gotta. Na zpěváka zavzpomínal dramaturg opery Jihočeského divadla František Řihout.

„Nechybělo mnoho a Karel Gott vystupoval na jevišti historické budovy Jihočeského divadla v operní roli. Karel Gott byl operně školený a v roce 1966 role u nás nebyly alternované. Postilion je tenorová úloha, která má jednu krkolomnou árii a zdejší představitel s ní měl potíže. Tehdy byl Karel Gott ideálním představitelem,“ popsal dramaturg opery.

A dále vzpomínal: „Sice jsme to tu pak odehráli vlastními silami, ale byla to první úloha, kdy Karel Gott nastudoval celou operní roli. Jako populární zpěvák měl spoustu koncertů a bylo nemožné, aby se uvázal k řadě repríz,“ doplnil s tím, že Postilion je komická opera o třech dějstvích francouzského skladatele Adolpha-Charlese Adama.

Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz:

"Je to tragédie, nikdo to myslím takhle náhle nečekal. Mistrova smrt mě mrzí. Měl jsem možnost poznat jej osobně díky Karlu Vágnerovi, byli jsme společně několikrát na obědě. Byl to skvělý člověk. Pro Čechy je tahle ztráta obrovská a smutná."

K osmdesátým narozeninám dostal Karel Gott lahev jindřichohradeckého Tuzemáku od místní likérky Fruko-Schulz. Foto: Archiv Josefa Nejedlého

Navštívila všechny jeho koncerty v Budějovicích

Fanynka Karla Gotta, která navštěvovala pravidelně všechny jeho koncerty v Českých Budějovicích je 58letá Irena Placerová. Na jeho koncertech stála vždy v první, nebo ve druhé řadě. Skladba zpěváka s dcerou Charlottou se jí moc líbí.

„Na jeho posledním koncertě jsem byla v Budvar aréně. Chodila jsem pravidelně, i když jsem byla těhotná, vždy, když tu vystupoval. Jeho koncerty byly k nezaplacení, měly úroveň a i na posledním koncertě zněl jeho hlas nádherně. Byl to úžasný zážitek,“ sdělila své vzpomínky fanynka mnohonásobného slavíka.

Z jeho koncertů si odnesla fotografie a má několik autogramů.

Mistr Karel Gott navštívil v září 2010 Prachatice. Na návštěvu Karla Gotta v prachatickém Hospicu sv. Jana N. Neumanna vzpomíná i jeho ředitel Robert Huneš. „Byl velmi milý,“ uvedl se slovy, že Mistr si nejen prošel zařízení, ale navíc koncertoval pro hospic i v Národním domě v Prachaticích.

"Byl jsem na koncertu Karla Gotta. ve dvaašedesátém, to už jsem byl jako elév v novinách. To mi bylo sedmnáct let. Bylo to v Českých Budějovicích v Sokolovně. Atmosféra byla výborná," vzpomíná na dávné vystoupení Karla Gotta na jihu Čech Míla Ortman ze sportovní redakce Deníku.