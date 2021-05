Paní magistra Pazderková v březnu oslavila 90.narozeniny. Tuto houževnatou, pracovitou, energickou ženu mnoha zájmů a matku tří dětí neznal v Českém Krumlově jen málokdo.

Věra Pazderková: Narodila se 29. 3. 1931 v Praze. Promovaná knihovnice, bývalá ředitelka knihovny v Českém Krumlově, též turistická průvodkyně a organizátorka zájezdů. Je bývaouá knihovnicí bibliobusu Krajské knihovny v Českých Budějovicích, v letech 1954-1974 ředitelka českokrumlovské knihovny. Členka TJ START Český Krumlov.

Před třemi lety zahájila literární procházky pro veřejnost po stopách umělců, kteří žili a tvořili v Českém Krumlově, a usilovala o to, aby tyto domy byly osazeny pamětními cedulemi.

Do Českého Krumlova přišla v roce 1951 jako mladá dívka z Prahy, kdy na inzerát přijala místo knihovnice Pojízdné knihovny se sídlem v Č.Krumlově pod krajskou vědeckou knihovnou. Ráda vzpomínala, jak jezdila po regionu v bibliobusu a šířila osvětu zejména v poválečném pohraničí.

Přitom však velmi tíhlak Vltavě a řekám vůbec, neboť už v Praze se seznámila s vodáctvím. „Bydleli jsme v Holešovicích pod přístavem, celé dny strávili u Vltavy a tak není divu, že jsem prý plavala dřív, než začala chodit do školy,“ vzpomínala. V Krumlově se hned přihlásila do Sokola a brzy poté i do nově vznikajícího vodáckého oddílu pod ČSTV, který byl přidělen pod patronaci textilního závodu Konopa, pozdější Juty, Jitky a posléze Otavanu. V loděnici a na vodě trávila prakticky všechen volný čas. Vychovávala vodáckou mládež, i když v době, kdy se musela starat o své děti, musela ve své aktivitě trochu polevit. V 60. letech se rovněž stala aktivní členkou TJ Start.

Děti ji znaly z knihovny, kde byla ředitelkou a věděly, že paní Pazderkovou musí poslouchat. A ty, které jezdily v oddílu na lodích, se musely také dobře učit. Na nafukovacích člunech jezdili s Věrou Pazderkovou později i turisté TJ START. Vydávali se na vodu prakticky až doby, kdy to znemožnil covid.

„S paní Pazderkovou jsem se poprvé setkal ve čtenářském kroužku,“ vzpomíná Jiří Lisičan z Č. Krumlova, jeden z těch, které k vodáckému sportu paní Věra přivedla. „S tím kroužkem jsme se dostali na vodu, kde nám předávala své zkušenosti. Byl přísná, vyžadovala disciplínu, ale vždycky se ukázalo, že měla pravdu. A při oslavě svých 75 let nás oslovila, že by mimo jiné chtěla narozeniny se členy Startu oslavit plavbou po vodě. Vznikla z toho tradice. Vydávali se na vodu vždy na jaře a na podzim, až do roku 2019.“

Věra Pazderková byla také dlouholetá průvodkyně CK Čedok. Publikovala především v Českokrumlovském deníku a jiném regionálním tisku, je autorkou knihy o dějinách knihovny v Českém Krumlově. V roce 2010 obdržela Cenu města Český Krumlov za dlouholetou činnost v oblasti turistiky a knihovnictví.