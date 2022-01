Na dotaz Deníku, co bylo důvodem odvolání Martina Karbana z funkce, se Barbora Šenfeldová, tisková mluvčí PGRLF nevyjádřila. Nevysvětlila ani, proč nebylo odvolání zveřejněno na webových stránkách fondu nebo výstaviště. Zdůraznila však, že změna ve vedení výstaviště nemá jakýkoliv vliv na fungování výstaviště a řádný chod je zajištěn v souladu s jeho stanovami. "Další postup je připravován v koordinaci s ministerstvem zemědělství. Aktuální situace rovněž nemá vliv na fungování očkovacího/testovacího centra a neovlivní jakékoliv aktivity či spolupráci s městem České Budějovice a Jihočeským krajem," doplnila Barbora Šenfeldová.

Na výstavišti chce Jihočeský kraj ve čtvrtek 13. ledna 2022 představit nové odběrové centrum kvůli testům na koronavir. Personální změna ve vedení výstaviště ale nemůže mít podle jihočeského hejtmana Martina Kuby vliv na provoz novinky ani již fungujícího očkovacího centra. "To je spolupráce, která nemůže stát na tom, kdo je ředitelem výstaviště," zdůraznil Martin Kuba pro Deník. Hejtman doplnil, že obsazení pozice v čele výstaviště je plně v kompetenci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a vůbec nemá dopad na současné aktivity kraje v areálu.

Akcie už město nemá

Kompetenci zřizovatele nezpochybňuje ani českobudějovický primátor Jiří Svoboda. Ale diví se, jak rychle se má znovu šéf výstaviště měnit. "Dozvěděl jsem se to dnes z monitoringu tisku," reagoval pro Deník na změnu ve vedení Výstaviště České Budějovice Jiří Svoboda ve středu 12. ledna 2022. Město bylo dlouho minoritním akcionářem výstaviště, ale zhruba před deseti lety byli minoritní akcionáři z firmy vytlačeni, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond všechny ostatní podíly vykoupil a akciovku stoprocentně ovládl. Město ale s vedením výstaviště trvale spolupracuje a dochází třeba i ke vzájemným konzultacím ohledně významnějších plánů v areálu, už kvůli tomu, že musejí být většinou zapracovány do územního plánu Českých Budějovic.

Podle primátora je ovšem právem akcionáře a ministerstva zemědělství měnit šéfa výstaviště. "Bohužel je to často tak, že změna politické situace sebou nese i změnu ve vedení státních firem, nebo náměstků na ministerstvech. Viděli jsme to teď u Lesů ČR nebo tady na výstavišti. V případě výstaviště jsem zažil ředitelů celou řadu a mám pocit, že interval se stále zkracuje. Nepřijde mi ani rozumné takovým způsobem řídit podnik, který je z hlediska Českých Budějovic významný, pokud se týká rozlohy a důležitosti. Také proto, že areál lze využít pro město a veřejnost různým způsobem, například nyní zde slouží očkovací centrum, pořádají se zde kulturní akce," říká Jiří Svoboda.

Velký význam pro Budějovice

"Působil jsem dříve ve výstavnictví a prapůvodní význam areálu pominul. Neuzavírají se zde velké kontrakty," dodává primátor s tím, že se dnes posunul význam areálu spíše k propagaci a účast na Zemi živitelce k prestižní záležitosti. Ale připomněl, že výstaviště má pro České Budějovice dlouhé desítky let velký význam.

Patřilo ke špičkám v oboru v tuzemsku a na Zemi živitelku jezdili lidé z celé české republiky. Město s výstavištěm dlouhodobě spolupracuje a primátor by uvítal, kdyby se podobné změny nedozvídal z tisku a byl třeba informován předem. "Určitě bychom to neodmítali. Přišlo by nám to kulantní, kdyby město bylo informováno dopředu. A netýká se to jen výstaviště," zdůraznil Jiří Svoboda a doplnil, že v jihočeské metropoli působí i jiné státní firmy. Zmínil příklad Budějovického Budvaru nebo České pošty a dodal, že podle jeho názoru ne vždy někteří postupují v souladu se zájmy obyvatel města. "Česká pošta bez ohledu na přání obyvatel města zkracuje otevírací dobu poboček a zavírají v době, kdy teprve mají lidé čas po práci. Musím podniknout tři pokusy, než si vyzvednu doporučený dopis," uvedl primátor s tím, že by poskytované služby měly brát větší ohled na veřejnost.

"Máme výbornou spolupráci s Budvarem, vždy jsme měli výborné vztahy i s výstavištěm. Ale mám pocit, že to také záleží na lidech, kteří je vedou. Také to chvíli trvá, než se navzájem seznámíme. A jde o to, abychom ohledně výstaviště nebyly permanentně ve fázi seznamování," upozornil s úsměvem Jiří Svoboda.