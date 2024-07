„Ohledně těžby zlata v Kašperských Horách přišly žádosti o dvě průzkumná území, kde chtějí firmy hledat zase zlato a wolfram. My jako účastníci řízení jsme se vyjádřili, že to tady nechceme. Podpořil nás Plzeňský kraj. Ministerstvo životního prostředí všechny žádosti zamítlo, takže žádné z průzkumných území nemá být stanoveno. Žádost podaly celkově tři společnosti a dvě z nich se odvolaly na rozhodnutí ministerstva životního prostředí. To má rozkladovou komisi, která zasedne a řekne, jestli ohledně rozhodnutí úředníci na ministerstvu postupovali správně nebo ne. Komise již zasedla, ale oficiální zprávu o tom, jak rozhodla, zatím nemáme,“ řekl starosta Kašperských Hor Jan Voldřich.

Krajské zastupitelstvo chce chránit Šumavu. „Kraj jednoznačně říká, že se na Šumavě zlato těžit nebude. Je s podivem, že jednou za čas se vždycky objeví úvahy o tom, že by se mohla obecně obnovit těžba zlata na Šumavě. Považoval jsem za velmi důležité, aby zastupitelstvo jednoznačně deklarovalo, že s něčím takovým nesouhlasíme. Pro nás je Šumava přírodní klenot, hlavní turistické místo kraje a zásobárna vody, které si nesmírně vážíme," uvedl náměstek hejtmana a poslanec Josef Bernard.

S těžbou v Kašperských Horách souvisí i další podobný záměr, kdy si jedna z firem vyhlédla lom na vápenec v Rabí. Když se v devadesátých letech razila v Kašperských Horách štola Naděje, tak se část rudniny, kterou nezvládli tenkrát zpracovat, odvezla do lomu v Rabí a tam ji uložili. „Je tam dohromady asi 14 tisíc tun, což není úplně málo. Jedna z firem si tak podala žádost, že by tam chtěla provádět průzkum na té rudnině, aby zjistili, co obsahuje. Tam také zatím řízení probíhá,“ sdělil starosta.

Dle jeho slov to vnímá jako cestu, kterou chce firma zkusit zjistit, jakou má materiál ve štole Naděje strukturu, jaké tam jsou hodnoty. „Aby měla případně další argument k tomu, jít sem do našeho území. Kdyby například zjistili, že tam není jen zlato, ale i wolfram či další prvky. Možná by si chtěli vyzkoušet nějaký způsob, kterým by to dokázali dostat ven. Zatímco tedy ohledně zlata nemáme úplně klid,“ uzavřel Voldřich.