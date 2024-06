V neděli přivítá Jihočeský kraj přes 3000 mladých sportovců. Centrem Olympiády dětí a mládeže se stanou České Budějovice, kde v neděli 23. června proběhne na náplavce u Dlouhého mostu velkolepé slavnostní zahájení. Oheň ODM zažehne snowboardcrossařka Eva Adamczyková, a to pochodní, kterou vyrobil student uměleckého kovářství. Největší multisportovní akce v republice navíc chystá bohatý doprovodný program pro všechny.

„Na Olympiádu dětí a mládeže se letos nominovalo 3395 mladých sportovců. Věříme, že to pro všechny bude začátek olympijské cesty nejen ve sportu, ale i v životě obecně,” řekl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman. „Všechny zveme, aby přišli mladé naděje sportu podpořit a vytvořili pro ně nezapomenutelnou atmosféru. Očekáváme velkou návštěvnost dětí ze škol, v Olympijském domě i na sportovištích však bude dostatek místa pro všechny. V Budějovicích i Táboře navíc připravujeme bohatý doprovodný program včetně koncertů i sportovních aktivit,“ dodal.

„Přípravám jsme věnovali opravdu velkou pozornost. Do Jihočeského kraje přijedou tisíce dětí včetně jejich rodičů a doprovodných týmů. A my chceme, aby se u nás cítili dobře. Proto jsme pro všechny připravili na neděli 23. června na náplavce u Dlouhého mostu velkolepý zahajovací ceremoniál. Právě tady odstartuje naše Malá Paříž a všichni si budou moci užít tu pravou olympijskou atmosféru. Ceremoniál je v podstatě shodný s velkou olympiádou a jinde, než u nás, ho prostě nemáte šanci vidět," řekl hejtman Martin Kuba.

Během ceremoniálu se představí všechny krajské výpravy a zapálí se olympijský oheň. „Prozradím, že vlajku Jihočeského kraje ponese fotbalový útočník David Lafata a oheň zapálí snowboardistka Eva Adamczyková," dodal Kuba s tím, že celý večer zakončí vystoupení Adama Mišíka, Jihočeské filharmonie a multimediální show Circles aneb Vltava žije! „Taková podívaná v České republice ještě nikdy nebyla. V hodinové spektakulární show se na velkolepé audiovizuální scéně zapojí více než 270 účinkujících, mezi kterými bude i speciální zahraniční host, akrobatická taneční skupina Zurcaroh, vítězové America´s Got Talent. Mezi speciálními efekty, které rozzáří noční oblohu, zařadili pořadatelé i 150 světelných dronů. Do programu se zapojí 200 jihočeských dobrovolných hasičů. Prostě zvedneme Vltavu z jejího koryta přímo nad hlavy diváků," dodal hejtman.

Pochodeň vyrobil student uměleckého kovářství

Na zahajovacím ceremoniálu zapálí oheň Olympiády dětí a mládeže dvojnásobná olympijská medailistka Eva Adamczyková. Tuto roli si vyzkoušela již na loňské zimní edici v Královéhradeckém kraji. Novinkou 21. ročníku ale bude pochodeň, kterou pro Olympiádu dětí a mládeže navrhl a vyrobil Filip Tomášek, student uměleckého kovářství na Akademii Světlá nad Sázavou.

Do návrhu pochodně se mohli zapojit všichni studenti uměleckých škol v České republice. Symbolika pochodně je stejná pro Olympiádu dětí a mládeže i olympijské hry. Samotná pochodeň se pak liší pouze tvarem, velikostí a poté také technikou zapálení.

Vlajkonoši budou Lafata, Smetana či Charvátová

Všech čtrnáct krajů už navíc zná své vlajkonoše, kteří na slavnostním zahájení povedou jejich výpravy. Mladí sportovci Jihočeského kraje nastoupí v domácím prostředí před tisícovkami fanoušků v čele s jedním z nejlepších českých fotbalistů, Davidem Lafatou. Legendární útočník je nejlepším kanonýrem v historii nejvyšší české ligy a v dresu české reprezentace odehrál 41 zápasů a vstřelil 9 gólů.

Zlínskou výpravu povede sportovní střelec František Smetana, který stejný kraj reprezentoval na ODM v letech 2013 a 2015. Letos se navíc kvalifikoval na hry v Paříži, kde se představí v disciplíně vzduchová puška. Dále budou vlajkonoškami například také biatlonistky Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová.

Rekordní zájem o školní program

Do doprovodného programu pro školy v Jihočeském kraji se zapojilo celkem 104 základních a středních škol. Program se skládal ze čtyř etap, každá z nich trvala dva měsíce. V první etapě vymysleli žáci jméno pro maskota, ve druhé si zkusili novou olympijskou disciplínu breaking, ve třetí stavili překážkovou dráhu pro vydru Sunny a v poslední pak vytvořili fandítka, kterými budou na Olympiádě dětí a mládeže odporovat své spolužáky i další mladé sportovce.

„Náš maskot má to nejkrásnější jméno díky tomu, že jsme ho vybírali z 1200 návrhů. Vítězný olympijský tanec si všichni sportovní fanoušci určitě zatančí s chutí, když budou vědět, že jeho choreografii vymýšleli žáci z celkem 58 jihočeských škol. Také hodiny tělocviku budou všechny určitě bavit, když si v nich vyzkouší některou z 82 vydřích drah, které studenti našich škol vymysleli. Protože sport a kamarádské soutěžení je v Jihočeském kraji pro všechny,” upozornil náměstek hejtmana pro oblast sportu Pavel Klíma, který chce, aby se do olympiády mohly zapojit všechny jihočeské děti. „Opravdu nás překvapilo a potěšilo, s jak vřelým ohlasem jsme se setkali a jakou dávku kreativity naši studenti ukázali. Rád bych jim za to jménem Jihočeského kraje poděkoval. Jen díky nim je tato olympiáda nejen profesionálně zorganizovaná, ale nechybí v ní ani vtip a nápad,” ocenil výsledky doprovodného programu náměstek Klíma, který je zároveň výtvarníkem.

Připomněl, že logo olympiády, které vyjadřuje vše, co si pod pojmem sport lze představit, vymyslela Karolína Spiesová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Hmatatelnou vzpomínku na jedinečné okamžiky si úspěšní sportovci odvezou v podobě medaile, která svou symbolikou propojuje sport s jihočeskou historií. Tu pro ně navrhla studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni Klára Kochová.

Olympiádou dětí a mládeže žije i město Tábor

Také Tábor bude hostit Olympiádu dětí a mládeže. Uskuteční se zde soutěže v basketbalu, volejbalu a závod na horských kolech, kdy účastníci pojedu po trati pro cyklokrosové MS. Kromě sportovních výkonů se návštěvníci mohou těšit na doprovodný program. Děti i dospělí si vyzkouší řadu sportů podél nábřeží údolní nádrže Jordán. „Olympijskou zónu umístíme na nábřeží Jordánu, což je místo, které v poslední době oživujeme exteriérovými výstavami. Během olympiády tu připravíme sportovní aktivity, na něž chceme pozvat především děti z mateřských a základních škol," řekla místostarostka Lenka Horejsková.

