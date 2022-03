Skalní útvar a jeho bloky jsou natolik nestabilní, že z nich odpadávají menší či větší kusy kamene na komunikaci pod ním. Na špatném stavu skály se podepisuje zejména působení mrazů a vydatných dešťů se sněhem, které stav skal postupně zhoršují. Proto je sanace skály nutností.

Někdo se dobýval do rodinného domu v katastru Bujanova

„Hlavní úsek skalního svahu odborně posoudila Česká geologická služba a následně ji zařadila do Registru svahových nestabilit třetí kategorie vysokého rizika,“ popsal situaci Milan Veleba z Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje. „V rámci krajské silniční sítě je to největší skalní úsek s největším rizikem možného skalního řícení. To ohrožuje hlavně provoz na přilehlé silnici II/160.“

Doprava je v tom místě řízena kyvadlově za pomocí semaforů. Když to bude nutné, chopí se řízení dopravy sami pracovníci stavby. Staveniště je odděleno betonovou linií svodidel, na kterých bude namontována tři metry vysoká síť, aby zabránila pádu kamenných odštěpů a jiných materiálů na vozovku.

Ukrajinské děti ve Frymburku poprvé v české družině. Zapůjčila jim ji škola

Úprava skály nebude jednoduchá. Vyžádá si rozsáhlé práce. „Po odstranění náletového materiálu ze skály přijde na řadu očištění skály a odtěžení nestabilních skalních bloků,“ objasnil postup prací Milan Veleba. „Celý svah pak bude zajištěn vysokopevnostní ocelovou sítí a budou nainstalovány dynamické bariéry s ochrannými ploty.“

Veškeré práce na akci zajišťuje firma STRIX Chomutov, a.s. Celkové náklady činí 34,8 milionu korun.

Na financování se podílí Fond soudržnosti Evropské komise prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 2014-2020, který uhradí 85 procent z celkové částky. Sanace skal bude trvat do září. Akci provádí Jihočeský kraj.