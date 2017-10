ON-LINE: Jihočeši volí nové poslance parlamentu - den druhý

21.10. 07:11

Jižní Čechy: Současný způsob zpracování volebních výsledků je rychlejší než před lety, kdy se na výsledky čekalo až do neděle, a to díky rozvoji výpočetní techniky. Na samotném postupu při zpracování se mnoho nezměnilo a ani změnit nemohlo, protože je daný zákonem z roku 1995. Dříve se nejprve sčítaly hlasy pro volební strany a až následně pracovníci z Podniku výpočetní techniky zpracovávali přednostní hlasování. Kompletní výsledky voleb tak byly k dispozici v neděli odpoledne, zatímco nyní se předpokládá, že konečné výsledky budeme mít v sobotu ve večerních hodinách. Více čtěte zde: Na volební výsledky se před lety čekalo až do neděle