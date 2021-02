Studii, která řeší problém, jak ztížit nešťastníkům skok z mostu, má zpracovanou Národní památkový ústav (NPÚ).

Smutná bilance: Skokem z Plášťového mostu ukončilo život za posledních dvacet let minimálně osm lidí. Například v březnu roku 2012 to byl časně ráno starší muž, v červenci 2016 v noci žena. Loni v listopadu tam dokonce hasiči zachraňovali lidský život během svého cvičení, kdy našli na zábradlí Plášťového mostu klečet vyklánějícího se muže.

Naposledy se rozhodl pádem z mostu ukončit svůj život sedmačtyřicetiletý muž loni v červenci. Ze sedmipatrové zámecké dominanty se vrhl v noci. I když je to velmi složité, památkáři se budou snažit dalším podobným tragédiím zabránit. „V současné době vybíráme nejvhodnější variantu,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy NPÚ v Č. Budějovicích. „Takovou, co nejméně zasáhne do vzhledu této Národní kulturní památky.“ Památkáři vybírají z několika variant. „První návrh počítá s instalací krytého podchodu pod nejspodnějším obloukem mostu, který by ochránil kolemjdoucí,“ přibližuje Petr Pavelec. „Další návrh pracuje s instalací záchytných sítí nad prvním obloukem. Poslední varianta navrhuje instalaci sítí, případně mříží v úrovni mostovky.“

Plášťový most v Českém Krumlově láká sebevrahy. Více najdete ZDE.

"Jako člověk, který má dlouhodobě deprese, byť jsem o sebevraždě neuvažoval, si myslím, že nějaká opatření jako sítě, by určitě smysl měla," říká na to nejmenovaný muž z Českokrumlovska, jehož jméno redakce zná. "To místo má pro mne jakousi negativní energii a pokud by tam byly nějaké zábrany, tak by si člověk sebevraždu ještě rozmyslel, určitě aspoň někdo," je přesvědčený, že opatření jsou na místě.

Opatření na Plášťovém mostě by se mělo realizovat ve druhé polovině roku, pokud budou k dispozici finanční prostředky.