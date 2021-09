„Kvůli covidu-19 jsme byli nuceni omezovat plánovanou péči,“ souhlasí ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Navzdory tomu ale také dále pokračovaly obnova a rozvoj oddělení. Momentálně jsme od pondělí 13. září plně obnovili provoz operačních sálů, kde přes léto probíhal čilý stavební ruch.“

Patnáct milionů korun stála výměna vzduchotechniky. Přitom nemocnice nechala vyměnit celou strojovnu a rozvody vzduchotechniky. „To původní strojní vybavení bylo ve své době jistě velmi kvalitní, ale bohužel to je zhruba před 25 lety,“ vysvětluje Vojtěch Remeň. „Nyní již nastala doba, kdy bylo potřeba se opět posunout dále a zlepšit nejen kvalitu péče, ale i komfort pacientů a ošetřujícího personálu.“ Součástí prací byly také výměna stropních podhledů a pokládka nových podlah.

„V současnosti jsou již v provozu všechny sály a oddělení bez omezení,“ ujišťuje obyvatele Krumlovska i pacienty ředitel. „A nemocnice se připravuje na III. etapu rozvoje. To znamená na rekonstrukci Interního pavilonu D, která by měla být zahájena do konce letošního roku.“