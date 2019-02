Dvorec – Míč na hraní a oblíbené dobroty, pomelo, avokádo či mandarinky, dostali k narozeninám roční Oliver a čtyřletý Hellboy. Oslavu oběma opičím bráškům uspořádala Zoo Dvorec.

Mladí giboni se narodili tamnímu chovnému páru téměř ve stejný den v odstupu tří let. Tito primáti v přirozeném prostředí obvykle přivádí na svět jedno mládě za 4 až 5 let, Junior a Peggy si ale svůj rodinný život na jihu Čech uspořádali jinak.



Jejich první mládě, sameček Hellboy, se narodilo 8. 2. 2015. „Už to byl pro náš chov velký úspěch,“ říká za tým zdejší zoo Jana Ambrožová. Za rok při᠆šla na svět samička Mia. „S obavami o život a kondici matky jsme sestavili novou krmnou dávku pro celou skupinu. Na konci roku 2017 už jsme si byli jisti, že je Peggy opět březí. Tentokrát jsme se obávali o něco víc. Bylo patrné, že se nebude jednat pouze o jedno mládě,“ vzpomíná.



7. 2. 2018 samice porodila dvojčata. Jedno mládě se ale pravděpodobně nadechlo plodové vody. Přežil jen sameček, kterému vybrali jméno Oliver návštěvníci.



Podle Jany Amrožové jsou oba oslavenci pěkní rošťáci. „Pošťuchují se, honí, skvěle ručkují ve větvích, někdy se při hře zlehka koušou a umí být i drzí,“ vypráví. To občas pocítí i personál zoo. Giboni jsou plaší, ale díky velkým špičákům a dlouhým rukám mohou být pro člověka nebezpeční. Naše zvířata ošetřovatelky respektují, ale občas se ze zvědavosti přikradou, dotknou se jich a pak rychle odskočí,“ líčí.



S nejstarším potomkem Hellboyem se giboní rodinka ale brzy rozloučí. „Až se oteplí, bude se stěhovat do jiné české soukromé zoo,“ naznačuje Jana Ambrožová. Neměl by tu dlouho zůstat sám, chovatelé mu shánějí nevěstu. Společně budou mít úkol pokračovat v rozmnožování svého ohroženého druhu.