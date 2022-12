Během kontroly majitel seděl v rohu provozovny u stolu a popíjel minerální vodu z PET láhve. Kolegové tomu nevěnovali žádnou pozornost a dále se věnovali své práci. Po nějaké době si všimli podivného chování majitele, ale to již bylo pozdě. Ten totiž nepopíjel z PET lahve minerálku, ale destilát, pravděpodobně slivovici, a tak se během kontroly dostal do stavu, že posléze nebyl schopen ani podepsat protokol o výsledku kontroly.

Holt si řekl: "No co, stejně mi teče do bot, pokutě se nevyhnu tak jako tak, tak si alespoň to čekání během kontroly zpříjemním…" Bohužel pro kolegy to tak příjemné nebylo. S odstupem času však na tuto kontrolu vzpomínají se širokým úsměvem.

Na jihočeské lince 158: Soulož dvou ďáblů, mimozemšťani a šest bílých slonů

Další veselou historkou může být čekání kolegů u provozovny s outlet a fashion zbožím, než provozovatel otevře. Naproti této provozovně se totiž nacházel noční klub a když kolegové stáli s označenými auty na ulici, přiběhla za nimi provozní nočního klubu a v dobrém je žádala, jestli nechtějí popojet s vozidly dále, že plno klientů nechce k ní na provozovnu, jelikož si myslí, že celní kontrola probíhá u ní….

Kolegové z oddělení dohledu se také čas od času setkají s nějakým veselým příběhem, příkladem za všechny může být kontrolovaný zahraniční řidič, který vzteky, že dostal pokutu, roztrhal několik eurobankovek a sypal je na kolegům na hlavu.