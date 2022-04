Další úseky silnic v regionu letos zkvalitní kraj, správa a údržba silnic a ředitelství silnic a dálnic. Ve Vyšším Brodě dál potrvá částečná uzavírka půlky vozovky pod klášterem, neboť rekonstrukce komunikace a zejména kamenné zdi je náročná. Tato akce za více než 17 milionů korun řeší zejména odvodnění vozovky a úpravu nábřežní zdi, jejíž korunu je třeba dozdít původní kamenickou technikou, a postavit novou opěrnou zeď nad komunikací. Kromě toho zde vznikne i nový chodník široký 1,5 metru, přičemž šířka vozovky zůstane na šesti metrech. Povrch vozovky bude opět asfaltobetonový. Chodník získá dláždění kamennou kostkou a olemuje ho ocelové zábradlí. „Na tuto opravu investovanou krajem by měla poté navázat oprava lávky přes řeku pod klášterem,“ doplnil místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka. „Tím by byla celá tato část města vyřešena. Oprava lávky by se měla co nejvíce přiblížit její historické podobě. Město na opravu žádá o dotaci.“

Tím ale opravy komunikací ve Vyšším Brodě nekončí. Další důležitou akcí je rekonstrukce průtahu náměstím, na kterou má město uzavřenou smlouvu s Jihočeským krajem. V letošním roce začne první etapa, a to oprava komunikace v části Kaplické ulice až ke křižovatce na náměstí. Město bude investorem veškerých inženýrských sítí včetně oddělené kanalizace, opravy chodníku a veřejného osvětlení ve výši šest milionů korun.

Most přes Malši v Kaplici na Bělidle již značně chátral a letos se dočká obnovy. „Je to akce kraje, neboť se jedná o silnici II. třídy,“ uvedl starosta Kaplice Pavel Talíř. „Most po povodni utrpěl takové škody, že se musí celý demontovat. Bylo proto nutné připravit náhradní řešení dopravy. Přes Malši bude nainstalován náhradní železný most, dopravu přes něj budou v obou směrech řídit semafory. My se k akci přidáváme, protože chceme přes most vybudovat chodník, který tam předtím nebyl. Most byl úzký a pro chodce to bylo na mostě o život, když tam jela auta.“ Nákladní automobily tudy budou moci jezdit jen v určitých etapách. Jinak budou mít svou objízdnou trasu. Objízdné trasy pro nákladní dopravu budou během stavby etapově měněny, takže je nutné opravdu sledovat dopravní značení. Úplná uzavírka mostu potrvá do 12.12.2022.

Už na počátku března začala sanace skal nad silnicí II/160 z Českého Krumlova do Větřní. Skalní útvar a jeho bloky jsou natolik nestabilní, že kameny z ní odpadávají na komunikaci. Doprava je v těch místech omezena na jeden jízdní pruh široký 3,5 metru a řídí ho kyvadlově semafory. Staveniště je odděleno betonovou linií svodidel a tři metry vysokou sítí. „Po očištění a odtěžení nestabilních skalních bloků bude celý svah zajištěn vysokopevnostní ocelovou sítí a budou zde nainstalovány dynamické bariéry s ochrannými ploty,“ doplnil Milan Veleba z Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje. Sanace skal potrvá do září.

Kraj plánuje na jihu Čech 84 stavebních akcí na silnicích druhé a třetí třídy. Do silnic vloží asi 1,5 miliardy korun, do oprav mostů kolem 400 milionů. Neprůjezdný bude také Kozákův most přes vodní nádrž Římov. Práce za 50 milionů tam mají trvat osm měsíců. Opravovat se bude i most na tahu I/39 v Kladenském Rovném.

V současnosti je uzavřena také komunikace na Dolní Svince kvůli stavbě dálnice v katastru Dolního Třebonína. V plánu jsou rovněž opravy silnic v úsecích Rybník – Vyšší Brod a Besednice – Ločenice.