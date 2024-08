V pondělí 19. srpna vypukne oprava další mostní konstrukce na Českokrumlovsku, tentokrát to bude v gesci Ředitelství silnic a dálnic, jelikož jde o silnici první třídy, I/39 z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví. Kompletní rekonstrukce se dočká most přes potok Škeblice v Kladenském Rovném.

„Stávající mostní konstrukce už vykazuje řadu závad, které je nutné odstranit,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Adama Koloušek. „Poškozena je izolace, přes kterou se následně dostává voda do nosné konstrukce a tím způsobuje postupnou degradaci povrchu betonu a korozi výztuže.“ V rámci mostních prohlídek bylo zjištěno i to, že korozí je oslabené také zábradlí na mostních římsách.

Během stavebních prací tak bude provedena obnova izolace, oprava degradovaného betonu a rámů mostu a osazeno bude nové zábradlí na římsách. „Součástí opravy je samozřejmě také obnova asfaltového souvrství vozovky,“ dodává mluvčí s tím, že práce budou probíhat po polovinách za částečné uzavírky hlavního tahu, takže se bude jezdit na semafory, stejně jako ve Větřní, kde jihočeská Správa a údržba silnic opravuje most u Vltavy před papírnami směrem od Krumlova.

První etapa opravy mostu v Kladenském Rovném potrvá od 19. srpna do 23. září, druhá by měla skončit 28. října. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 7,4 mil. Kč bez DPH.

Další velká rekonstrukce na silnicích čeká na řidiče na Českokrumlovsku na podzim. Krajští silničáři se pustí do silnice II/163 mezi Černou v Pošumaví a Milnou, kterou úplně uzavřou. Oprava by měla začít 7. října a naplánovaná je na 28 kalendářních dní. Do Černé se bude z Krumlova jezdit po I/39, na Frymburk už to ale nepůjde. Tam bude třeba jet po objízdných trasách po II/160 (z Českého Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a Lipno nad Vltavou) nebo po II/162 (přes Větřní a Světlík).