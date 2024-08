Most 160-003 ve Větřní čeká kompletní rekonstrukce. Začíná 7. srpna a potrvá čtyři a půl měsíce, tedy téměř do konce roku. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Zuzana Gabajová včera 20:17

Mostní provizorium, a to i pro nákladní dopravu, a na něm kyvadlový provoz. Tak bude vypadat čtyři a půl měsíce dlouhá rekonstrukce mostu č. 160-003, který na začátku Větřní ve směru od Českého Krumlova, u odbočky k briketárně, překlenuje bezejmenný levostranný přítok Vltavy. Na hlavním tahu z Krumlova na jih, do Rožmberka, Vyššího Brodu nebo do Frymburka a na Lipno, musejí řidiči počítat se zdržením.