Kaplice - Rekonstrukce Pobřežní ulice v Kaplici se pořádně prodražila a výdajům není konec.

Ostrůvky lemované obrubníky, které oddělují parkovací místa v kaplické Pobřežní ulici, se staly pastí pro vozidla zimní údržby. | Foto: DENÍK/Martin Tröster

Rok po dokončení rekonstrukce vozovky v Pobřežní ulici se mluví o tom, že ji bude třeba upravit. Malé vybudované ostrůvky na ní totiž překážejí.

Uklízet od sněhu kaplickou Pobřežní ulici není právě levné. Kromě obvyklých nákladů na posypový materiál či odměnu zaměstnancům to Technické služby města Kaplice stálo loňskou zimu navíc asi sedmdesát tisíc korun.



Malé ostrůvky ohraničené obrubníky oddělují podélná parkovací stání. Tyto překážky vyčnívající do silnice, navíc ukryté pod bílou peřinou, jsou pro pluh odhrnující z ulice sníh snadnou pastí.



„K dílčím změnám by na této komunikaci mělo dojít,” potvrdil Karel Čajan, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Kaplici. „Bavili jsme se o tom nejen na zastupitelstvu. Konkrétní termín prací ale prozatím nebyl stanoven,” doplnil. Loňská rekonstrukce ulice v samém centru Kaplice se přitom městu pořádně prodražila.



Peníze na opravu totiž měli Kapličtí přislíbené z páté výzvy evropského Regionálního operačního programu. Ty však nakonec kvůli nejasnostem spojeným s přerozdělováním dotačních peněz nezískali, a tak si na stavbu za jedenáct milionů korun vzali úvěr.



Starostovi Kaplice Pavlu Talířovi (KDU-ČSL) je zásah do nedávno zrekonstruované komunikace proti mysli. „Nicméně z praktického hlediska je to nutné,” konstatoval včera.



Podle kaplického starosty Pavla Talíře byl projekt, podle kterého se ulice rekonstruovala, nedomyšlený. „Ostrůvky měly plnit hlavně bezpečnostní funkci, ale ukázaly se jako překážka, kterou bude nutné odstranit,” řekl s tím, že původní projektovou dokumentaci už nebylo možné změnit. A to proto, že když se s rekonstrukcí ulice začalo, tehdejší vedení města ještě nevědělo, že původně přislíbenou evropskou dotaci na stavbu nakonec nezíská. „A kdyby se učinily změny oproti schválenému projektu, porušilo by město podmínky poskytnutí dotace,” doplnil Pavel Talíř s tím, že ulici Kapličtí upraví zřejmě v příštím roce.



Jak na posledním zasedání zastupitelstva řekl jeden z volených zástupců občanů Karel Mach (ODS), nákladné projekty, jakým byla i rekonstrukce Pobřežní ulice, by mělo město ještě před schválením podrobit širší diskusi. „Prvotním záměrem v Pobřežní ulici byla kompletní rekonstrukce nábřeží a realizace protipovodňových opatření. Z tohoto nápadu zbyla jen rekonstrukce silnice, a to ještě tak nešťastná, že každý, kdo tam jde, si říká, že je to škoda peněz,” řekl Karel Mach.



Kritice o zbytečné investici do opravy ulice, jež vloni zaznívala i z dalších stran, se však před rokem tehdejší i současný místostarosta Kaplice Josef Kaloš bránil: „Pobřežní ulice slouží jako obchvat centra města, takže její rekonstrukce byla určitě potřebná. Myslím, že ji teď bude využívat více motoristů, což pomůže k odlehčení dopravní zátěže na náměstí a v okolních ulicích,“ uvedl tehdy.