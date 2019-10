Větřní – Kdo vyrazí o Dušičkách zapálit svíčku svým blízkým, kteří odpočívají na větřínském hřbitově, bude příjemně překvapen. Druhá etapa jeho kompletní rekonstrukce je hotová a na hřbitov, byť plný smutných vzpomínek, je radost pohledět.

Částečně v lese nad městem a celý v celkem prudkém svahu, to je hřbitov ve Větřní. Ale chodí se po něm dobře, protože město na něm nechalo položit nové chodníky a kamenné schody, a nejen to. Hřbitov má za sebou kompletní rekonstrukci, která probíhala ve dvou etapách. „Při té první, loňské, jsme opravili hlavní přístupovou cestu a kamenný kříž plus celou opěrnou zeď, a také márnici, která bude na Dušičky otevřená," přidává podrobnosti starosta Větřní Antonín Krák. "Letos jsme na ni navázali, dokončili jsme chodníky a schody se zábradlím, aby se tam starším lidem lépe chodilo. Jsem moc rád, že jsme ho stihli dát do pořádku před Památkou zesnulých. Takový hřbitov nám ostatní obce mohou závidět.“

V další etapě přibude rozptylová loučka, kterou hřbitov zatím nemá. „Rádi bychom pokračovali také rušením neužívaných hrobů a zvýšením kapacity míst,“ dodává místostarosta Pavel Štindl.

Rekonstrukce hřbitova město vyšla na 2,7 milionu korun.