Na posledním zasedání tento týden už radní schválili výběrové řízení na první etapu akce. Podle náměstka primátora Juraje Thomy se nyní bude hledat firma která hlediště rozebere, aby se mohla provést důkladná revize. K záměru českobudějovické radnice ale mají výhrady českokrumlovští radní, kteří poslali vedení jihočeské metropole i otevřený dopis. Mimo jiné zpochybnili smysluplnost investice, když má hlediště od památkářů povolení jen do roku 2023. Juraj Thoma je ale přesvědčen, že například ekonomicky se oprava vyplatí, protože se na vstupném v příštích letech vrátí. Na akci mají České Budějovice předběžně připraveno téměř 25 milionů korun.

Na příští týden si kvůli točně domluvili schůzku zástupci Českých Budějovic a Českého Krumlova. Krumlovští radní se chtějí podrobně seznámit s chystanými opravami otáčivého hlediště, týkat se má i jeho dalšího osudu. V národním investičním plánu na roky 2020-2050 se totiž předběžně počítá s novým multifunkčním divadlem mimo zámeckou zahradu za 1,5 miliardy korun.

Opravy točny jsou i podle ředitele Jihočeského divadla (JD), jež na točně hraje, Lukáše Průdka nezbytné, aby zde mohl být zajištěný provoz do roku 2023. „Víme, že životnost hlediště se chýlí ke konci,“ říká.

Vzhledem k tomu, že tržby z prodeje vstupenek se pohybují kolem 40 milionů za rok a návštěvníci točny utratí v Krumlově, ale i v kraji i sto milionů, je podle něj částka potřebná na nezbytné opravy opodstatněná. „Neznamená to však, že když točnu opravíme, nebudeme hledat řešení. Budeme,“ naráží Lukáš Průdek na to, že točna zatím smí v této podobě zůstat v zahradě krumlovského zámku do roku 2023.

Nyní JD soutěží firmu, která točnu odstrojí. Dále bude potřeba vysoutěžit firmu, která zajistí opravy. JD letos před točnou kvůli koronavirové krizi nebude hrát vůbec. Toto „volno“ využije takto. „Zjistili jsme, že bychom se s opravami ani mezi dvě sezony nevešli,“ dodává ředitel.

Na obnovu Bellarie bude více času

Opravy točny od léta poběží souběžně se stavební obnovou letohrádku Bellarie, jež měla původně začít až v říjnu a naplánovaná je na tři roky. Té se ujme Národní památkový ústav, jemuž památka patří. Díky zrušené sezóně může vypuknout o řadu měsíců dřív. „Všechno s městem České Budějovice koordinujeme, vyměnili jsme si informace, osobně jsem psal panu primátorovi, od pana náměstka Thomy jsem dostal písemnou odpověď a naši stavební technici už také vzájemně koordinují celou přípravu tak, aby běžela oprava hlediště a abychom my udělali maximum práce na Bellarii,“ přidává podrobnosti Petr Pavelec, ředitel českobudějovické Územní památkové správy NPÚ.

Přípravy na dřívější zahájení obnovy jsou v plném proudu. „Nyní usilujeme o to, abychom z ministerstva kultury získali větší množství finančních prostředků. Očekávám, že od července bychom mohli pracovat na plné obrátky.“

Krumlovská zámecká zahrada kvůli opravám zavřená nebude.

Co točnu čeká?

- oprava se bude týkat točny a elektroinstalace

- firma, která zvítězí ve výběrovém řízení na odstrojení točny, zjistí, jaký je přesný stav otáčivého hlediště a jaké práce na něm bude třeba provést

- herce v letní sezoně 2020 vystřídají stavbaři, aby se mohlo následující tři sezony hrát