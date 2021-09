23. 9. Miloš Černý, ned. 90 let, Ločenice

25. 9. Růžena Tvarohová, 83 let Kaplice

24. 9. Marie Pekárková, 76 let, Kaplice

20. 9. Šarlota Bandíková, ned. 90 let, Meziříčí

24. 9. Martin Sivák, 68 let, Větřní

24. 9. Josef Kratochvíl, 88 let, Český Krumlov

22. 9. Pavel Husverth, 58 let, Větřní

20. 9. Marie Viktorová, 85 let, Vyšší Brod

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.