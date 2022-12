19.12. Josef Hošna, 96 let, Brloh

19.12. Václav Maurer, 74 let, Bližná

19.12. Pavel Kamenský, 66 let, Borová – Chvalšiny

19.12. Jan Nedorost, 77 let, Český Krumlov

22.12. Marie Košková, ned. 80 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice

15.12. Anežka Weivlichová, ned. 79 let, Sobinov

16.12. Jiří Pártl, ned. 83 let, Velešín

21.12. Karel Svoboda, 82 let, Hněvanov

21.12. Marie Olšanová, 90 let, Kaplice

22.12. Jiřina Jiskrová, 72 let, Kaplice

23.12. Markéta Jarošová, 81 let, Kaplice

23.12. Josef Sekete, 67 let, Loučovice