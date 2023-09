Jde o jeden z nejefektivnějších sonarů využívaných k pátrání ve vodě. Zvíkovští policisté ho ve čtvrtek testovali za účasti kolegů pátračů a potápěčů na Orlíku. Pročesávali místa, kde před osmnácti lety spadli do vody mladíci zkracující si cestu do kempu přes les. Jeden z nich se dodnes nenašel. „Tehdy jsme takovou techniku neměli, proto se sem vracíme i po tolika letech. I když je šance mizivá, nevzdáváme to,“ poznamenal vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Zvíkovské Podhradí Vlastimil Dvořák.

V současné době se jedná o jediný takzvaný pomníček policistů z Písecka v Orlíku. A co se tehdy stalo? Koncem června roku 2005 se vydala parta podnapilých mladíků z hospody U Cvrků v Orlíku nad Vltavou do kempu Velký Vír, kde byli ubytovaní. Bylo to v pozdních večerních hodinách a skupina tehdy zhruba dvacetiletých mužů si chtěla zkrátit cestu přes les. Vzhledem k jejich stavu se jim však nedařilo najít správnou trasu a dva mladíci spadli ze srázu směrem k vodě. Třetí skočil za nimi, aby jim pomohl, a čtvrtý běžel do Orlíku nad Vltavou přivolat pomoc. Jednoho z tonoucích se záchranářům podařilo v silně podchlazeném stavu vytáhnout včas a rozjela se rozsáhlá pátrací akce. Následující den v poledne byl bohužel bez známek života nalezen další z mužů a poslední ze čtveřice se dodnes nenašel.

Pátrání ve vodách Orlíku patří k práci zvíkovských policistů pravidelně. Nejčastěji následuje po sebevraždě spáchané skokem ze Žďákovského nebo Podolského mostu. „Jedná se o případy v řádech jednotek za rok. Někdy je toho víc, někdy méně. Pamatuji i den, kdy jsme dopoledne vylovili z Orlíku tělo a odpoledne skočil z mostu další sebevrah,“ zmínil Vlastimil Dvořák s tím, že letos jde zatím o tři případy od začátku roku – dvě sebevraždy a jednu nehodu muže, který spadl opilý z lodi do vody.

Hloubka Orlíku je v některých místech až kolem sedmdesáti metrů. Dosah nového sonaru má být až sto metrů. „Nemáme to ještě vyzkoušené, ale hloubka Orlíku by neměla být problém. Jsme rádi, že můžeme díky nové technice ještě zefektivnit naši práci při pátrání ve vodě,“ doplnil vedoucí oddělení.

K obsluze nového sonaru je zatím speciálně proškolený vrchní inspektor Petr Spirákus. Do budoucna je v plánu, že by se s ním měli naučit pracovat i ostatní kolegové ze zvíkovského oddělení. „V případě, že budeme mít událost související s vodou, můžeme nejprve použít sonar. Když něco najdeme, místo zabójkujeme a přivoláme kolegy potápěče,“ popsal praxi policista. Sonar nebude sloužit pouze k hledání těl, ale například i potopených lodí. V případě potřeby se může použít i v jiných okresech jižních Čech.

Spolu se sonarem se využívá také podvodní dron, který se pošle pod hladinu ještě před potápěči. Každý ponor je pro potápěče velmi náročný a nebezpečný, použitím těchto novinek se mimo jiné snižují rizika pro zasahující policisty.