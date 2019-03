Ošacovací středisko je v Kaplici k dispozici od úterka. Zájemci ho najdou v rohu náměstí, naproti Bistru, v prvním patře.

„Jsou tady hezké věcičky,“ říká Monika Kadlecová, vyučená prodavačka, která se příchozím věnuje. „Máme tady ložní prádlo, boty, spodní prádlo, pánské, dámské – zkrátka cokoliv, vše pochopitelně vyprané.“



Český červený kříž Český Krumlov rozšiřuje spolupráci s městem Kaplice. „Pracovníci sociálního odboru vydávali doporučení pro bezplatné odbavení klientů do ošacovacího střediska v Krumlově, což nebylo pro lidi v hmotné nouzi nejvhodnější,“ vysvětluje Yveta Stýblová, ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Český Krumlov, co ke vzniku střediska v Kaplici vedlo.



„Město nám vyšlo vstříc a poskytlo nám potřebné prostory za přijatelných podmínek. Kaplické ošacovací středisko funguje úplně stejně jako střediska v Krumlově a ve Větřní,“ ujistila Yveta Stýblová. „Veřejnost nám pomůže nejenom tím, že do střediska bude nosit věci, ale také tím, když si tam něco koupí. Takto získané peníze jdou na fond humanity.“



„Chodí sem docela hodně lidí,“ líčila Monika Kadlecová. „Mohou přinést jakékoliv oblečení, ale třeba i hračky a cokoliv. Jedna paní donesla třeba vaničku pro miminko. Věci takto získané jednak prodáváme, nebo je dostanou sociálně slabí občané zdarma.“ Na práci v ošacovacím středisku se Monika Kadlecová těší a pochvaluje si, že prodejna je umístěná na dobrém místě, kde ji lidé snadno najdou.



Loni v srpnu vznikla v Kaplici místní skupina Českého červeného kříže, ve městě také působí kroužek Mladý zdravotník ČČK pro děti z prvního stupně.



„Spolupráce s městem je výborná a potěšilo nás, že velký zájem o spolupráci projevil také kaplický Klub aktivních seniorů,“ považuje si Yveta Stýblová.

Ošacovací středisko je v provozu ve všední dny denně:

od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin

ve středu od 9 do 17 hodin

polední pauza 11 – 11.30 h

Je to prodejna s použitým textilem a věcmi potřebnými pro domácnost.