To by se však brzy mohlo změnit. O areál v současnosti projevila zájem další firma, a místní lidé se lekli. „Firma plánuje v areálu postavit novou halu na kovovýrobu,“ sdělil starosta Omlenice Karel Holub. „V jednosměnném provozu tam bude pracovat zhruba 45 zaměstnanců. Jenomže lidé z Blažkova se proti tomu bouří, předali na obec petici s necelou čtyřicítkou podpisů.“

Není se jim co divit, bojí se, že s klidem v osadě bude konec. Jenomže zprovoznění areálu nyní těžko zabrání. „V Blažkově byla někdy v roce 91, 92 postavena briketárna na dřevěné brikety,“ vysvětluje starosta, v čem je problém. „Tehdy jsme ještě neměli územní plán a okresní úřad to povolil.“ A to byl prvopočátek průšvihu. „Byl tam zahájen zkušební provoz,“ pokračoval starosta. „Nikdy to však neprošlo kolaudací. Briketárna skončila a vystřídal ji živnostník, který tam udělal katr na pořez dřeva. Když jsme dělali první územní plán a architekt viděl v Blažkově tento areál, zahrnul lokalitu do plánu jako průmyslovou zónu. A to je to neštěstí. Další územní plán se dělal v roce 2014 a průmyslová zóna tam zůstala.“ Živnostník areál prodal současnému zájemci a ten zahájil přípravu realizace svého projektu. Před měsícem bylo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí.

Lidé z Blažkova jsou si vědomi, že s průmyslovou zónou v územním plánu proti stavbě haly mnoho nesvedou, tak do petice zahrnuli řadu požadavků. Například vybudovat příjezdovou komunikaci do Blažkova nejméně šest metrů širokou, vybudovat veřejné osvětlení, chodníky a autobusovou zastávku, prověřit, jaké bude zatížení vodních zdrojů, vybudovat centrální čistírnu odpadních vod, protihlukové stěny, zachovat louku před areálem a vysázet tam dřeviny. A zahájit proces posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Peticí se v tomto týdnu zabývali na svém zasedání omleničtí zastupitelé. „Usnesli jsme se, že se s firmou sejdeme a některé věci s nimi ještě prodiskutujeme,“ sdělil Karel Holub. „Ovšem požadavky petentů jsou nereálné a neúnosně finančně náročné. Firma se však chová vstřícně, již předtím nabízela obci finanční spolupráci, třeba při rozšíření příjezdové cesty.“ Požadavek na rozšíření cesty ale za obec zařadil stavební úřad do stavebního řízení ještě před peticí. Sice ne na šest metrů šířky, ale na 5,5 metru. „V územním plánu je sice navržena šestimetrová cesta, ale to už bychom pak v části museli ukrajovat z pozemků soukromníků,“ naznačuje starosta, že za jednotlivými požadavky se skrývá řada komplikací. „Na budování čistírny odpadních vod je osada moc malá, nevyplatí se to. Za obec tam o čistírně ani neuvažujeme. Novější rodinné domky mají své domovní čistírny, starousedlíci své septiky, jímky na vyvážení.“

Bohužel, v době schvalování územního plánu, ho nikdo z obyvatel osady nepřipomínkoval. A proč obec tu průmyslovou zónu při schvalování územního plánu nezrušila? „To není tak jednoduché, nemůžeme najednou někomu zničit jeho podnikatelský záměr,“ konstatoval starosta. „Uvidíme, jak se na schůzce s firmou domluvíme.“