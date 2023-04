„Že bychom to nějak výrazně pocítili, to říct nemůžeme. Na dětech a zvířátkách nikdo nešetří,“ svěřila se smíchem Andrea Jindrová ze zoo shopu na Tovární. „My jsme nakoupili včas dostatečné množství zboží, jak na podzim, kdy dodavatelé o něco zdražovali, tak ještě teď na konci zimy, takže jsme ceny naštěstí nijak výrazně zvedat nemuseli.“ Další zdražování by podle ní mohlo přijít za měsíc, dva.

Zákazníky na Tovární manželé Jindrovi lákají i na expozici velkých papoušků a jeřábů královských. K vidění ve venkovních voliérách s vytápěným zázemím jsou arové ararauna, kakaduové růžoví nebo kakaduové bílí. Někteří z nich i mluví, a tak je u voliéry dost veselo. „Je to taková naše malá ptačí zoologická, ocení ji hlavně děti. Chová je manžel, který už léta sní o vlastní zoo.“

To v zoo shopu U myšáků na starém Plešivci je úbytek zákazníků i pokles tržeb znát o něco víc. Zákazníci nekupují tolik zboží jako dřív, někteří sahají i po levnějších krmivech, pamlscích a dalších výrobcích. Za nižšími obraty ale majitel zoo shopu Michael Mischko vidí hlavně internet. „To je dneska zabiják všeho,“ konstatoval. Aby byl konkurenceschopný, snaží se držet co nejpříznivější ceny. „Prodávám i jiné značky než moje krumlovská konkurence, abych se odlišil. A snažím se vybírat do obchodu značky, které jsou cenově srovnatelné právě s internetem.“

Někteří internetový prodejci podle něj maří cenovou politiku záměrně. „Když se někdo utrhne a prodává zboží za cenu, za kterou vy zboží ani nenakoupíte, s tím se těžko bojuje,“ posteskl si. Jako příklad uvedl pelíšky. On prodává kvalitní české zboží z kvalitních materiálů, které něco vydrží, ale jeho výroba něco stojí. „A pak tu máte obchody s lacinou módou a doplňky, kde mají pelíšky mnohem levnější, a na to lidi slyší. Bez ohledu na to, že se to za chvíli rozpadne.“

Jestli se v prostorách, které má v nájmu, udrží i v dalších letech, si netroufá posoudit. Počítá ale i s variantou, že skončí. „Jsme poslední ulice v Krumlově, kde fungují takovéto malé krámky pro místní, teď nám navíc přibyla konkurence v podobě nového Penny marketu,“ svěřil se Michael Mischko, který v obchodě i prodává. Jako jediný. „Mít zaměstnance v maloobchodě je dnes velmi finančně náročné,“ uzavřel.

Chovatelka na mazlíčcích nešetří

Mezi ty, kteří krmení pro čtyřnohé členy rodiny kupují hlavně přes internet, patří Eva Cieslarová z Větřní. Doma má jezevčíka a kocoura. „Na nich nijak nešetřím, ale na internetu vybírám, kde mají určité krmení nejlevněji. Zadám si do srovnávače, co chci koupit, spočítám si cenu za kilo a objednám. Ale musí to být krmení kvalitní, prémiové,“ popsala. „Kupuju tam granule i konzervy ve větším množství, protože i to vyjde levněji.“ Tu a tam ale do kamenného zooshopu zajde, třeba pro olej z lososa nebo nějaké pamlsky. „Ty ale kupuji hlavně u nás v samoobsluze.“ (zug)