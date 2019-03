Na MDŽ v minulé éře zavzpomínala 69letá Božena Cejnková z Českého Krumlova:

Já jsem se v minulosti oslav MDŽ moc nezúčastnila, protože jsem se starala o své malé děti. Byla jsem všeho všudy tak na dvou. Mně se MDŽ pojí bohužel hlavně s velmi nepříjemným zážitkem. Pracovala jsem v potravinách a z podniku nás všechny z celého okresu pozvali na oslavu do kaplického hotelu Beseda. Oslava to byla moc hezká, pochopitelně jsme dostali nějaké to občerstvení, láhev vína pro čtyři (já alkohol nepiji), všechny ženy karafiát, což mě potěšilo, protože ocením každou květinu, kterou mi někdo daruje. A k tomu vyhrávala větřínská muzika Šumavanka.

Ale když nás pak autobusem vezli domů, natrefili jsme na nehodu. U silnice ležel sražený muž. Šofér zastavil – a co teď. Mobilní telefony nebyly, bylo to v půli cesty v místě, kde jak se říká „chcíp´ pes“, tma – kolem druhé hodiny v noci, bylo to až strašidelné. V autobuse řada lidí napůl opilých. Toho zraněného jsme tam nemohli nechat. Tak jsme se tři snažili tomu muži pomoci. Naložili jsme ho do autobusu, položili na podlahu a vezli do nemocnice. A pak jsme ještě museli ten autobus umývat od krve. Doteď mám ten nepříjemný zážitek v sobě a jak se řekne MDŽ, hned se mi vybaví. Snad i proto od té doby po nocích raději nikam nechodím.

Dnešní oslavy MDŽ nás, ženských, se odehrávají decentně. Hlavní je, že se při nich se ženami sejdeme a probereme, co je nového.