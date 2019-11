KOMENTÁŘ ZUZANY KYSELOVÉ: Oslava Sametu burcuje k zamyšlení

/ANKETA/ Zdá se to k nevíře, že od Sametové revoluce uběhlo už 30 let. Většina z nás se má dobře, jako nikdy předtím, vesnice i města se během těch let rychle zbavila své ohyzdné šedi a rozkvetla do krásy, počet aut v rodinách se rozrostl tak, že se nevejdou na parkoviště, cestujeme, kam si zamaneme, přesto se řada z nás čím dál víc obává o vydobytou demokracii.

Jednání Občanského fóra v Českém Krumlově v roce 1989. | Foto: Regionální muzeum Český Krumlov