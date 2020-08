Střídmost. To by byl recept na dlouhověkost paní Růženy Paclíkové z Křemže, která nyní žije v krumlovském Domově pro seniory Wagnerka.

Paní Růžena Paclíková z Křemže je i v požehnaném věku vždy upravená dáma. Blahopřát jí přišla vnoučata i pravnoučata. | Foto: Deník / Radka Doležalová

„Nepřejídala se. Pořád šila. To byla její vášeň. Babička byla fešanda. Kostýmy, kloboučky, aby jí ladily boty. Hodně pracovala v zahrádce. A hodně chodila. Na jahody, na borůvky, ještě před osmi lety s námi vyšla na Kleť. Do 75 let chodila do práce. Naše babička nepila mléko a alkohol jen malinko. Pořád pracovala. Po obědě spát rozhodně nechodila. Říkala mi, že jsem tlustá a že nesmím mít na sobě lot tuku,“ prozradila na svou babičku vnučka Hana Bednářová, rozená Paclíková.