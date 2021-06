Ostudy Krumlova: hotel Vyšehrad, opuštěná továrna i bývalé sídlo hasičů

Jak Český Krumlov během uplynulých let rozkvetl do krásy, jistě vidí každý. Zásluhou a intenzivním úsilím města, podnikatelů i soukromých vlastníků zmizely chátrající oprýskané budovy, kterých bylo okresní město po socialistické éře, zejména v jeho historickém centru, plné. Přesto ještě nějaké pozůstatky a resty z minulosti zbyly do dnešních dnů, které jsou jednotlivými skvrnami na kráse města.

V minulosti byl na tyto domky u řeky při hlavním tahu Českým Krumlovem jistě půvabný pohled. Nyní však roky chátrají a zřejmě je nečeká nic jiného než demolice, nebo zhroucení. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Možná už je příliš nevnímáme, tak si ve fotogalerii některé z nich připomeňme. Zvelebení některých z nich už je v plánu, oprava jiných je beznadějně v nedohlednu.