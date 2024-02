„Kdybychom z něj chtěli udělat pětihvězdičkový hotel, jsou tam nedostatečné prostory. Pokoje jsou malé, nejsou v nich koupelny… Pokud bychom je zvětšili, neměli bychom zase kapacitu autobusu, je to složité rozhodování,“ popsal jednu z možností. Finální rozhodnutí by mělo podle majitele přijít během několika měsíců. Jednou z možností je i prodej.

Na podzim Ondřej Stejskal přiblížil své plány s hotelem . „Akcie jsme kupovali už v roce 2015, ale od té doby jsme vedli mnohé spory. Ty skončily v létě 2023 narovnáním. A první věcí, která předcházela realizaci narovnání, bylo to, že hotel opustí onu problematickou společnost, proto došlo k převodu na Bregenz Invest,“ přiblížil historii svého vlastnictví hotelu. „Na oko se může tedy zdát, že se nic nezměnilo, nicméně na listu vlastnictví byly blokace od policie i od soudu z důvodu nevyřešených sporů. My jsme převodem významně omezili možnost toho, aby se objevily nějaké pohledávky nebo to někdo napadl. Teď se cítíme komfortně a bezpečně.“

Co se týká zimního stadionu, který je majetkem města a jemuž po pětadvaceti letech od stavby zastřešení dodnes chybí kompletní opláštění, oprava nebo přestavba je podle informací, které zazněly na posledním zastupitelstvu, ještě na roky. „S vedením HC Slavoj jsem navštívil zimní stadion v Telči. Máme nějaké dvě cesty, ale chtěli bychom na tyto strategické investice udělat nějaké širší jednání. Přesah je minimálně před jedno, dvě volební období a rádi bychom to konzultovali s opozicí,“ zmínil místostarosta Dalibor Uhlíř.

Do ankety byl zařazen i komplex zatím neopravených domů v bývalé prádelně a čistírně v Hradební ulici. Ten je v majetku Českokrumlovského rozvojového fondu a na plány, co s ním bude dál, přišla řeč také na lednovém zastupitelstvu města. „Počítáme tam s multifunkčním objektem, zjednodušeně řečeno by šlo o koncertní sál se zázemím, víc k tomu ale zatím není co říct,“ nastínil jednatel ČKRF Jan Sommer. „Měli jsme jedno nebo dvě jednání s nájemci, spolkem Prádelna, kteří nechtějí využívat celý objekt, ale zhruba to, co mají teď.“