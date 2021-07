Lákavě trochu jak o pouti vypadal ve středu stánek jihočeské policie a Týmu dopravní bezpečnosti u pláže lipenského jezera, ale především těsně u lipenské cyklostezky. Bylo pod mrakem, ideální počasí pro cyklistické výlety. A cyklisty se to kolem Lipna hemžilo. Po stezce se však proháněli i bruslaři, jezdci na koloběžkách a jiných podobných vozítkách. A je třeba uznat, že najít někoho z nich bez helmy na hlavě by bylo velmi těžké.

Stánek policie byl pro cyklisty vítaným zpestřením. „To je v tomto létě naše druhá taková akce,“ sdělil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. „První se odehrála v Hluboké nad Vltavou, kudy vede jedna z nejdelších cyklostezek z jihu Čech až na sever. Dlouhá je i tato cyklostezka, kterou se podařilo vybudovat kolem celého Lipna. Spolu s Týmem dopravní bezpečnosti se snažíme zvýšit bezpečnost na cyklostezkách a dosáhnout toho, aby jezdci dbali zvýšené opatrnosti. Je tu velký provoz klasických jízdních kol, elektrokol, různých koloběžek, jezdí tu lidé i na bruslích a viděli jsme tu i kolonožku.“

I když nosit přilbu je pro děti do 18 let povinné ze zákona, dospělým je toto opatření pouze doporučováno. A je na nich, jestli se tím budou řídit. „Pád na asfalt, beton anebo na jiný povrch je bolestivý a nejvíce trpí hlava,“ pokračoval Milan Bajcura. „Střetů s cyklisty však přibývá, protože cyklistický sport si získal velkou oblibu. Mnozí cyklisté na kole tráví celou dovolenou. Často si ale neuvědomují, že problém může nastat také ve chvíli, kdy už jsou unavení. Takto jsme zaznamenali již několik úrazů. Ale i smrtelných cyklonehod, kdy lidé spadli z kola vyčerpáním v důsledku zdravotní indispozice. Především senioři by neměli přeceňovat své síly. Podobně se mnozí mylně domnívají, že elektrokolo za ně odvede veškerou práci. Jenomže pokud se baterie vybije, musí kolo tlačit.“

Kapitola sama pro sebe jsou rodiny s dětmi. „Děti by měly jet mezi rodiči,“ připomíná Milan Bajcura. „Pokud děti doprovází jeden dospělý, měl by mít děti před sebou, aby je měl neustále na očích. A neustále je upozorňovat, aby jely vpravo. Někdy se na stezkách i silnicích motají i dospěláci, že přejíždějí do protisměru, což může mít fatální následky. Jsou případy, kdy střety cyklistů končily smrtí.“ A když rodiče vezou své dítko v přívěsném vozítku za kolem, měli by mít na paměti, že pokud rodič z kola spadne, převrátí se i vozík.

Děti i dospělí si mohli ve stáncích prověřit znalost dopravních značek, nebo si vyzkoušet chůzi v brýlích navozujících únavu v podobě mikrospánku či pocity člověka pod vlivem 1,5 promile alkoholu. Pak si odnášeli drobné dárky v podobě reflexních předmětů.

U stánku se s rodiči zastavily například jedenáctiletá Lenka a osmiletá Aneta Kočovské ze Starého Plzence. „Líbilo se nám to,“ říkaly dívky. „Nic nového jsme se nedozvěděly, protože to všechno známe. Na kole jezdíme od mala. Na Lipně jsme na kole poprvé, předtím jsme tu byli na lyžích.“

Adam a Naděžda Hacurovi z Vysoké nad Labem si vyzkoušeli opilecké brýle a brýle na mikrospánek. „Ty opilecké jsou dost hrozné,“ podělili se o dojmy. Na kole jezdíme dlouho a také jsme z něho už spadli, jako každý. Před lety jsme v partě po pádu kamarádů zažili větší úrazy, a od té doby všichni jezdíme s přilbami. Teď už bez nich nevyjedeme.“