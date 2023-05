Jízda více než padesáti mužů, včetně jednoho Američana, v historických vojenských uniformách po stopách americké armády, jež osvobodila západní část jižních Čech, se nese ve znamení střetů US Army a ustupujících jednotek německé armády, pietních aktů a ukázek vojenské techniky. Ve středu se na ně můžete zajet podívat do Hořic do pašijového divadla, v pátek do Lipí a v sobotu do Českého Krumlova k divadlu.

The Yanks Are Coming! Připomínka 78. výročí konce 2. světové války ve Vyšším Brodě. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Hlavními pořadateli akce „The Yanks Are Coming!“ je Klub vojenské historie 4th Armored Division U.S. Army, z. s. „Je nás zhruba padesát, kromě Čechů tu máme Brity, Belgičany a dokonce i Američana,“ přiblížil Mirek Seifert z klubu. „Sídlo máme v Pelhřimově, kde máme základnu a naši techniku, ale jsme z celé republiky.“ Historické události spojené s koncem 2. sv. války a osvobozením Čech americkou armádou se klub snaží připomínat co nejvěrněji realitě. „Např. jeden náš člen ve volném čase studuje dobové fotografie naší konkrétní jednotky, snažíme se jít do co největších detailů, nebo vaříme na dobových vařičích a podobně.“

Vojenské historii se členové klubu věnují ve volném času, nikdo z nich není profesionální voják. „Je to náš koníček, živit se tím opravdu nedá. A není to koníček z těch méně finančně náročných, musím říci, právě naopak. Veškerou techniku je potřeba udržovat, musíme vydělávat na benzín… A kromě peněz to stojí hlavně hodně času. Nejde jen o samotné akce, ale i o přípravu, plánování tras nebo přespávání, vyřizování parkování atd.,“ přidal další podrobnosti, co také hobby obnáší, Mirek Seifert.

„Tento týden jsme si všichni v práci dovolenou, jsme spolu od soboty do příští neděle. Vyjeli jsme z Brané do Vyššího Brodu, následuje Světlík, Svéráz, Hořice, budeme zajíždět i na Netolicko, pak Hořice na Šumavě, Lipí na Budějovicku a nakonec sobota v Českém Krumlově,“ doplnil svého kolegu z klubu Vojtěch Švarc. „V 11 hodin bude pietní akce na náměstí Svornosti. Ležení budeme mít v parku za divadlem, kde budou ve 13 a v 16 hodin komentované ukázky techniky, výstroje a vybavení US Army.“

The Yanks Are Coming! Dole vlevo Brian Roberson z Kalifornie, dole vpravo Vojtěch Švarc a nahoře druhý zprava Mirek Seifert z KVH 4th Armored Division U.S. Army.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Jediným Američanem v jednotce je Brian Roberson (30), který do Česka přiletěl z Kalifornie, z města San Luis Obispo, jež leží zhruba na půl cesty mezi San Franciskem a Los Angeles. „Dorazil jsem v sobotu ráno, cesta mi trvala dvacet čtyři hodin. A vracím se zpátky v pondělí 8. května. Budu tu s touhle partou trávit celý týden,“ přiblížil. „Já sám jsem v jednom klubu vojenské historie u nás ve Státech, jsem také sběratel a vždycky jsem se chtěl do Evropy podívat a zúčastnit se takovéhle akce,“ popsal. „A byl jsem také čtyři roky v aktivní službě v armádě, po ukončení střední školy.“