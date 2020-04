V rámci uvolňování měla možnost otevřít dveře zákazníkům od pondělí i fitness centra. Alžběta Brožková, trenérka a recepční z českobudějovického Fitness Pouzar II. zaznamenala, že zájem byl v pondělí slabší, než za běžných okolností.

„Máme otevřeno od osmi hodin, uzavřené jsou sprchy i šatny. Přes dveře máme pásky a před dveřmi lavičky, abychom zákaz ohlídali. K dispozici lidé mají WC. Dotyčný tedy přijde převlečený s botami. U vstupu máme stolek, kde je dezinfekce, ubrousky rukavice, když se lidé přezují, pak si vydezinfikují ruce a na provizorních lavičkách si nechávají věci. Lidé si musí nosit s sebou pití, protože nesmíme nalévat ani mixovat proteinové nápoje. Mohou si zde ale koupit balenou vodu. Všichni mají při cvičení roušky, většinou volí jednorázové, protože se v nich lépe dýchá. Máme je tu i k dispozici na prodej,“ sdělila. Například Fitness 14 v Českých Budějovicích otevře až ve středu.

Českobudějovické papírnictví Plojhar v centru města v pondělí již také otevřelo. Manažerka prodejny Věra Kroupová první den přiblížila: „První zákazník přišel v devět hodin. To je běžně obvyklé. Zatím to vypadá na normální provoz. Momentálně tu jsou dva zákazníci, to bych řekla, že je v tuto dobu běžné. Možná kolem poledne k nám zavítá více lidí. Zboží tu máme to, které v březnu „zamrzlo“. Nové zboží jsme měli dobrat právě, když se zavřelo. Zatím jsme nic nedobírali. Jediné, co jsme ráno udělali je, že jsme uklidili velikonoční kolekci.“

Táborská Jednota otevřela zákazníkům

Poprvé od vyhlášení nouzového stavu se v pondělí 27. dubna znovu otevřely dveře táborské galerie, knihkupectví a papírnictví Kafe Knihy Jednota na Pražské třídě.

Jak popsala brigádnice Anna Kratošková, předtím fungovali prostřednictvím výdejního okénka. "Lidé si mohli brát kávu s sebou. Nyní máme omezený provoz a nastavena různá opatření," přiblížila s tím, že do knihkupectví mohou zákazníci vstupovat jednotlivě, u vstupu použít dezinfekci či jsou k dispozici také jednorázové rukavice.

Knihy se smí prohlížet jen očima. "Pouze pokud by si publikaci chtěl někdo závazně koupit, může si ji vzít do rukou," upřesnila studentka vysoké školy, která se místo zahálení rozhodla přivydělat nějakou korunu. S sebou si zákazník může odnést nejen kávu, ale i nějaký cider, pivo, limonádu či zákusek. "Máme v nabídce několik druhů sladkého pečiva, případně také papírenské potřeby či kolekci oblečení," doplnila Anna Kratošková.

Otevřeno má také blízká cukrárna Moccafé, kde jedny dveře slouží jako vstup a druhé jako východ. Na podlaze navíc dvoumetrové rozestupy naznačují výrazné samolepky. Kolemjdoucí láká barevným nápisem také nedaleký sekáč Outlet.

Second hand Tábor



Jaroslava Vachutová otevřela v Táboře po šesti týdnech second hand s oblečením. Rozhodnutí vlády o podmínkách prodeje ji ale značně udivilo. "Je to Kocourkov. Ženská jde nakupovat a nemůže si zkusit ani sako? Přitom ve velkých hypermarketech žádné takové omezení nebylo. Jaký je rozdíl mezi tím, když si dá ženská sako na tričko a nebo když šáhne v obchodě na konzervu a zase ji vrátí do regálu?" myslí si Jaroslava Vachutová a dodává, že to vůči malým obchodům pokládá za nespravedlivé.

Život do obchodní zóny v centru Hradce se pomalu vrací

Na možnost otevřít své provozovny čekali několik týdnů také obchodníci z Panské ulice v Jindřichově Hradci. Většina z nich v pondělí otevřela. První návštěvníci si našli cestu do hračkářství, zlatnictví, prodejny obuvi nebo oděvů, i do knihkupectví.

"Zákazníci docela chodí, jsme za to rádi. Máme tu pro ně k použití připravený dezinfekční gel, všechno probíhá bez problémů," zmínil Martin Stručovský z místní prodejny knih. "Těšili jsme se, až se něco pohne, museli jsme být trpěliví. Také si teprve zvykáme na práci v rouškách a rukavicemi," dodala jeho kolegyně.

V nedaleké obuvi také od rána neměli o zákazníky nouze. Problém s odkládáním bot do karantény tu zatím neřešili, každý zákazník si vyzkoušenou botu rovnou i zakoupil. Zkoušet se může jen v ponožce a po použití dezinfekce na ruce. K dispozici tu jsou pro zákazníky i jednorázové rukavice.

Prodej oděvů se ještě naplno nerozjel. "Zatím chodí stálí zákazníci, kteří už se na otevření těšili. Myslím si, že běžný režim je v nedohlednu. Lidé si také chodí vyzvedávat zboží, které měli zamluvené už z doby před vyhlášením nouzového stavu. Ulice jako taková zatím nefunguje. Ráno to bylo trochu lepší, ale odpoledne už lidé ubývají. Zákazníci nesmí na nic sahat ani zkoušet, takže zboží jim prezentuji jen já. Mám výhodu, že dokážu zákazníky odhadnout a zboží jim doporučit," uvedla provozovatelka prodejny s dámskými oděvy a doplňky. Pokud si zákazníci oděv zakoupí, vyzkouší doma a nesedí jim, tak ho mohou přinést zpátky do obchodu. Zboží jde pak do třídenní karantény, než je možné ho opět dát do prodeje.