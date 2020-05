„Momentálně do práce nejezdím a každý den čekám na nové rozhodnutí vlády. Když jsem se v úterý jela podívat k nám na hranice, zjistila jsem, že sice naše strana pouští, ale rakouská ne,“ říká pendlerka. „Podle policistů z Rakouska v pondělí jejich vláda rozhodla o znovuzavedení kontrol a možnosti přejet jen na vybraných přechodech. V reálu tedy hranice stejně přejet nemůžeme.“

Pro ni se tedy nic nezměnilo a spousty aut se z hranic od rána vracelo zpátky. „Pokud někdo chtěl do Rakouska, musel přes Novou Bystřici,“ popsala v úterý.

Že dolnorakouská strana hraniční přechod Slavonice-Fratres nechala uzavřen, potvrdil i Libor Karásek. „Na české straně zůstaly po zátarasech jen nápisy na vozovce a hlídka Policie ČR,“ popsal.

Lucie Procházková z Jindřichova Hradce zase každý týden jezdívala na nákupy do supermarketů v rakouském Heidenreichsteinu, necelých 20 km za hraničním přechodem v Nové Bystřici. „Naposledy jsme tam byli dva dny před uzavřením hranic. Od úterý už bychom tam sice jet mohli, ale při cestě zpátky bychom při namátkové kontrole museli stejně předložit negativní test na koronavirus. A ten nemáme. Za prvé ho už hradecká nemocnice nedělá a za druhé by se nám to jen kvůli nákupu nevyplatilo, test byl dost drahý,“ uvedla.

Pendleři, kteří využívají k cestě do práce hraniční přechod ve Strážném na Prachaticku, včera nehlásili žádné zdržení. „Ráno jsme projeli během dvou minut. Teď odpoledne při návratu to bylo zdržení snad ještě kratší. Odsejpá to parádně,“ zhodnotil průjezd z Česka do Bavorska a zpět Miroslav Dvořák z Prachatic, který pracuje v Rakousku a do doby před koronavirem využíval hraniční přechod Zadní Zvonková – Schöneben. Od jeho uzavření jezdí do Rakouska přes Německo a zatím u toho zůstane. Na bavorském přechodu byli ještě včera policisté i vojáci.

Policie na Dolním Dvořišti celý den kontrolovala namátkově Čechy a všechny řidiče osobních aut z ciziny, ti do země můžou jen s povolením.

Za nedodržení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví lze dle zákona o ochraně veřejného zdraví uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Jde např. o nedodržení podmínky předložit negativní test, nedodržení karantény nebo o nezákonný vstup na území.

Překročení vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic nebo úmyslné vyhnutí se kontrole je přestupkem dle zákona o ochraně státních hranic s možností pokuty až 50 tisíc korun. Vnější hranice schengenu bude až na výjimky zavřená minimálně do 15. června 2020.