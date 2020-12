A mnohé z obchodů a obchůdků konečně otevřely. Na zákazníky lačné vánočních dárků tak čeká například obchod Roseta, nejstarší obchod v Krumlově, plný keramického nádobí, postaviček či loutek. „Byla jsem dva měsíce doma a mám pocit, že jsem teď sociálně poněkud mimo,“ smála se prodavačka Iva Křížková. „Připraveni na zákazníky jsme, těšíme se velmi, ale uvidíme, jak to bude. Lidi se přece jenom pořád bojí.“ Rosetu nyní najdete otevřenou denně včetně víkendů. Novinkou krámku je kolekce české keramiky ozdobené srdíčky.

Útulný květinový pokojíček připomíná obchod Manufaktura na Latráně, plný voňavých přípravků pro krásu a zdraví. V pokojíčku návštěvníky vítá Hana Elmanová. „Na otevření jsem se moc těšila. Nouzový stav jsem strávila doma, byli jsme tam zavření, tak jsem se snažila pomáhat členům rodiny, kteří to potřebovali. Covidem jsme totiž postupně prošli tak nějak všichni. Takže se hodila každá ruka. Nejsem si úplně jistá, jestli to rozvolnění mělo přijít už teď. Obávám se, že se to ještě vrátí.“ Tady mají třeba nově přípravky se sedmikráskou s bezalergenní parfumací na rty a pleť.

Ve svém malém království hraček na náměstí se usmívala ve čtvrtek na příchozí Anna Kolářová. „Mám radost, že jsem mohla zase otevřít,“ říkala dojatě. „Už mi doma bylo hodně smutno. Několik lidí tu dnes už bylo. Přišli zvesela, že už se na mě těšili. Tak snad zase nastartujeme. Doufejme, že s prodejem hraček ještě vydržím. Těšila jsem se hlavně na děti, co sem chodí, ty mi chyběly.“