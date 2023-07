Otevřeno. Sportovní areál u Vltavy v Budějovicích má za sebou slavnostní křest

Koupání, relax u vody, bechvolejbalové kurty, workoutové a parkourové hřiště, spousta atrakcí pro děti, restaurace, snadný přístup po cyklostezce. To jsou důvody, proč rozhodně stojí za to vydat se do zbrusu nového sportovního areálu, který vyrostl v Českých Budějovicích na břehu Vltavy nedaleko stejnojmenného sídliště.

Slavnostní otevření sportovního areálu Vltava si Budějovičtí nenechali ujít. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek