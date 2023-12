/VIDEO/ Osmistupňová teplota vzduchu, dvoustupňová voda a vítr. To nejsou ideální podmínky pro otužilce, přesto to účastníky tradičního vánočního ponoru v táborském Jordánu neodradilo. Dokonce během 33. ročníku pokořili rekord.

Vánočního namáčení v Táboře se zúčastnil rekordní počet otužilců | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Tzv. Vánoční či Štědrodenní namáčení před 33. lety založil vášnivý propagátor otužování jako zdravého životního stylu Antonín Trieb, pomyslné pořadatelské žezlo před třemi lety převzal jeho syn Petr. „Pokračujeme tak v tradici, které jsme dali trochu oficiální punc a založili před třemi lety i klub Otužilci Táborsko,“ vysvětlil Trieb.

Noří se od Mikuláše do Velikonoc

Zmiňovaný klub sdružuje více než pět set otužilců ze širokého okolí a má i vlastní stránky na sociálních sítích. Poznáte je podle klubových modrých čepic. „Každoročně pořádáme kolem sedmi až osmi společných akcí, sezonu jsme zahájili Mikulášským namáčením a končíme vždy Velikonočním zajíčkem,“ shrnul Petr Trieb.

Do Jordánu v Táboře naskákali velikonoční zajíčci. Byl mezi nimi jeden kohoutek

Stále přijímají další nadšence a na pravidelné tréninky může přijít kdokoliv. „Scházíme se třikrát v týdnu - úterý, čtvrtek a sobota - na Sokolské plovárně a společně se otužujeme,“ popsal s tím, že jeho životním snem a dlouholetým přáním bylo překonat na vánoční akci rekord sto plavců.

To se nakonec povedlo, na startovní listinu se totiž zapsalo a do údolní nádrže Jordán se s vánočními doplňky ponořilo na 102 nadšených plavců. Podmínky však nebyly ideální. „Když je větrno, je to to nejhorší, co může být. Raději bychom měli bezvětří a krásný mráz, protože je lepší chodit do teplé vody než do chladu,“ vysvětlil s úsměvem Trieb.

Básnička na zahájení

Přítomní si zároveň popřáli krásné svátky a někteří si předali i tematické dary, například Blanka Kubecová dostala knihu Léčivá síla chladu aneb Otužováním ke snížení stresu a zvýšení výkonnosti od Josephine Worseckové. Před samotným ponorem zazněla i báseň Matěje Věnceka.

„Ať už plaveš od mola k molu,

nebo dáš temp sotva pár,

zakřičme teď všichni spolu

naše heslo: Chladu zdar!

Na plovárně teď a tady,

na Vánoce, Štědrý den,

voda už má slušné grády,

kulky dovnitř, kozy ven.“

S chladnou vodou válčili i přítomní fotografové, protože po oblevě zůstalo pod vodou i přístupové molo. Nechyběl čaj, punč a svařák na zahřátí a nějaké občerstvení jako vánočky a cukroví. Početné bylo i publikum.

Otužilci se v sobotu opět "namáčeli" na plovárně u Jordánu

U Jordánu se koná také Silvestrovský křest a Velikonoční zajíček. Další otužilecké akce se pořádají v Jistebnici u rybníku Chadimák (Novoroční namáčení), u řeky v Plané nad Lužnicí (Tříkrálové namáčení) či v Košíně (Košínský tuleň).