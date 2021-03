Otužilecká akce „Covide, nezlob mě“ se o víkendu uskuteční covidu navzdory

Lipensko 3.3. 2021: Otužilci všech zemí spojte se! Vyzývá nyní milovníky chladu, ledu a potápění se do mrazivé vody Turistický spolek Lipenska. Hlavní organizátor letošní akce Covide nezlob mě, při které se měl do vln Lipenské přehrady ponořit rekordní počet otužilců, přesouvá akci z veřejné sféry do té ryze soukromé, individuální.

Otužilci stále častěji utužují zdraví v zimních řekách. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Škotko

Organizátoři akci chtějí uspořádat covidu navzdory a za dodržení aktuálně všech platných hygienických pravidel. V současné době jde o jednu z mála sportovních událostí, které se lze aktivně zúčastnit. „Akci na Lipně jsme museli zrušit. Našli jsme ale její lockdownový mód a vyzýváme otužilce z celé země, aby se do akce soukromě zapojili. Nesmíme cestovat mimo okres, ale sportovat a chodit na výlety v katastru svých měst a obcí smíme. To je dostatečný prostor, který můžeme využít a akci Covide, nezlob mě zorganizovat na dálku,“ říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska. Začátek akce je v sobotu 6. března v 7.00 hodin ráno a konec v neděli 7.března v 17 hodin. „Každý má ve svém okolí studenou vodu, potok, řeku, jezírko, jezero, nádrž, nebo třeba jen sud pod okapem. Pojďme se tedy o víkendu 6. a 7. března společně ponořit do ledových vod v naší domovině covidu navzdory a akci COVIDE, NEZLOB MĚ společně uskutečněme,“ vyzývá Jiří Mánek. Dopolední mlha se má vrátit i ve čtvrtek Přečíst článek › Každý kdo se bude chtít zapojit, se o víkendu 6. nebo 7. 3. ponoří do ledové vody v místě svého bydliště. Z ledové lázně pořídí fotografii a nahraje ji na web www.lipensko.cz/covidenezlobme. Na stránce je připravený formulář, kam každý vepíše jméno, příjmení a okres, ve kterém se účastník do vody ponoří. Zde bude možné také na počítadle sledovat narůstající počet účastníků. Stránka automaticky vygeneruje ÚČASTNICKÝ CERTIFIKÁT (s fotografií a jménem), kterou pak účastník nasdílí na Facebook. „Tím se stanete účastníky a nemusíte ani jezdit k nám na Lipensko. Do našich vod Vltavy a Lipna od Stožce po Rožmberk pak můžete zavítat v lepších časech,“ uzavřel za Lipensko Jiří Mánek. Protože Covid opravdu zlobí, byl zápis o rekord nejprve o 7 dní odložen ze 27.února na 6.března, nově byla akce, která se jmenuje podle deskové hry Covide, nezlob mě, přesunuta do místa bydliště všech českých otužilců. Předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta potvrdil kontumaci Přečíst článek › Zapojit se nyní může opravdu každý. Původní lipenská akce na sociální síti Facebook bez jakékoli placené inzerce zaujala přes 160.000 fanoušků. Na Lipensko sami volali a psali otužilci ze všech koutů republiky - z Krušných hor, z Krkonoš, z Jeseníků, z Prahy, Brna a mnoha dalších měst. Luboš Rafaj z pelhřimovské agentury Dobrý den, která měla na Lipensku otužilecký rekord zaznamenat, vítá, že akce neskončí jako všechny ostatní. „Do akce na Lipensku bylo investováno mnoho energie, úsilí a nadšení. Bylo by škoda o všechno přijít, proto jen vítám, že organizátoři našli modus vivendi i za této hromadným akcím nepřející doby. A mohu také potvrdit, že tuto letošní celorepublikovou akci již nyní považujeme za nultý ročník hromadného rekordu, který společně s Lipenskem uspořádáme příští rok,“ uzavřel Luboš Rafaj. Pavel Pechoušek, Turistický spolek Lipenska