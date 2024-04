„Je to apokalypsa, může jít skutečně až o devadesát procent úrody. Jak velký problém to je, budeme přesně vědět ale až za pár dní,“ komentuje letošní situaci agronom ovocných sadů Sv. Prokopa Pavel Sucháček z Temelína na Českobudějovicku.

Problém se podle něj týká veškerých ovocných stromů i jahod, o které se stará. „Dotýká se to jabloní, slivoní, hrušní, třešní i jahod. Všechno bylo v plném květu, když přišly mrazy a všechny to převálcovalo,“ hodnotí agronom.

Záchrana nemožná

Konkrétně u sadů Sv. Prokopa jde o 15 hektarů jabloní, dva hektary švestek, stejné množství hrušek a jahodníků a hektar třešní. Záchrana podle Sucháčka nebyla možná. „Aplikovali jsme speciální postřik, zakrývali jsme nakvetlé stromy netkanou textilií, ale tyto metody fungují jen krátkodobě v případě teplot do -1 až -2 °C. Bylo ale i -4 °C a hned několik nocí po sobě. Takže to zachránit v podstatě nešlo, protože nebylo jak, na tak velkých plochách,“ vysvětluje.

Škody v penězích si netroufá ani odhadovat, ale počítá s maximální ztrátou. „Vypadá to skutečně na devadesát procent poškození úrody. Myslím si, že může jít ale i o úplnou ztrátu,“ popisuje Pavel Sucháček.

Hrozí zdražování i zvýšený import

Neblahý vliv to může mít zejména v budoucnu na dovoz a cenu ovoce. „Problémy s mrazem jsou i v Itálii a v Polsku, což jsou dva největší producenti ovoce v Evropě. Určitě to bude mít dopad na cenu a budou se muset více dovážet například jablka než dosud,“ míní jihočeský agronom.

Mráz posledních dní poničil rostliny i celé nakvetlé ovocné sady na jihu Čech. Dlouhodobá ochrana proti němu neexistuje.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Podobně tragické jaro nepamatuje. „Tohle skutečně nepamatuji, dokonce jsem si to hledal v datech Českého hydrometeorologického ústavu. Něco takového se nestalo skoro sto let,“ komentuje Sucháček s tím, že jde skutečně o extrémní situaci. „Každý rok jsou mrazy, ale nikdy ne čtyři, pět dní v kuse, většinou jde o pár hodin, proti kterým se dá chránit zmiňovanými metodami. Celé noci jsou fatální,“ mluví z praxe.

Stromy se už nechránily

Podobně hovoří i předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber ze Lhenic na Prachaticku, kterým se kvůli obřím ovocným sadům přezdívá „Zahrada jižních Čech“. „Myslím, že na to, jak ta mrazová epizoda ve Lhenicích byla krátká, jsou škody i u nás značné,“ potvrzuje. I předseda ovocnářské unie nic podobného dlouhá léta nezažil. „Na to skutečně nejsme zvyklí. Je to asi tím, že předtím předcházelo období vysokých teplot a stromy se přestaly chránit před chladem,“ tipuje důvody rozsáhlé zkázy.

Škody jsou podle něj kromě počasí také závislé na druzích a odrůdách. „Důležitá je také fáze vývoje květu, případně plůdku. Já mám osobně zmrzlé hlavně švestky v plodech, které byly už tři až čtyři milimetry velké. Ty zřejmě všechny opadají,“ uvádí příklad Petr Leber.

Snaží se pomoct obnově

I jabloně se podle něj nacházely v druhé třetině fáze květenství. „Některé ranější odrůdy byly skoro odkvetlé, vznikají tak škody přímo na plodech. Ta semínka, když se plod rozkrojí, jsou hnědá. Teď je otázka, do jaké míry se to samo dokáže zregenerovat,“ doplňuje předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech.

Ve Lhenicích zkouší pomocný postřik. „Jde o přípravek, který by měl trochu pomoci regeneraci. Uvidíme, jestli to bude mít vůbec nějaký význam,“ říká rezignovaně.

Celoplošný zásah

Podle Lebery nejde pouze o lokální problém, ale zasáhl celou republiku. „Je to všude, v západních Čechách klesly teploty až na -7 °C, tam to je asi ještě znatelnější,“ uvádí s tím, že jeho odhadem půjde až o 90 procent ovocnářské úrody. „Jižní Morava zůstala drobátko uchráněná, severní Morava tak z poloviny. Čechy mají nejvyšší škody,“ porovnává dále.

Škody i podle něj nelze aktuálně odhadovat, ale půjdou do stovek tisíc až milionů. „Víc budeme vědět do dvou, tří týdnů, kdy skutečně veškeré poškozené plody opadají. Proti švestkám jsou ale třešně poškozené méně, vzhledem k násadě plodů by to velký vliv mít nemělo, ale ještě není všem dnům konec,“ tvrdí s tím, že do poloviny května, kdy jsou v kalendáři ledoví muži Pankrác, Servác, Bonifác, není nic jisté. „Letos je počasí nevyzpytatelné a projevuje se do něj zřejmě klimatická změna,“ uvádí Petr Leber.

Mrazíky ještě do soboty

Podle meteoroložky Markéty Augustinové z Českého meteorologického ústavu v Českých Budějovicích lze s teplotami pod bodem mrazu počítat ještě do soboty. „Na našem území bude jasno až polojasno, přechodně oblačno v noci a k ránu se ale mohou ojediněle objevovat mlhy, i mrznoucí,“ podotýká s tím, že noční teploty se budou pohybovat od 0 do -3 °C.

„Noční mráz tak může poškodit kvetoucí stromy a vegetaci při zemi, zejména vinnou révu a další zemědělské plodiny,“ upozorňuje meteoroložka. V sobotu se má počasí vylepšovat. Nejnižší noční teploty 3 až -1 °C ale doprovodí četné přízemní mrazíky. „Denní teploty ale budou už přívětivější, nejvyšší 16 až 20 °C," uzavírá.