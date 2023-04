/VIDEO/ Pouhého půl metru široké točité schodiště, kus nad ním několikery prudké dřevěné schody a pacient, který potřebuje zachránit, ve věži ve 40 metrech nad zemí. Jak na to? To nacvičovali profesionální zdravotničtí záchranáři, kteří slouží na stanicích záchranky v Krumlově, ve Frymburku a ve Vyšším Brodě, a sice na věži Jakobínka na hradě Rožmberk.

Zdravotničtí záchranáři z Krumlovska na Jakobínce v Rožmberku cvičili, jak snášet pacienta z výšky ve stísněných prostorách. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Napřed bylo třeba až k horní vyhlídkové plošině vynést nosítka s matrací, pak do nich upoutat pacienta, resp. záchranářku v této roli, popadnout nosítka a začít „točit“. Nejprve z plošiny ke schodům, pak na schody, spustit o patro níž, tam pacientku i s nosítky postavit do svislé polohy, otočit, znovu spustit ze schodů a tak dál. „Nejtěžší bylo vytočit se na tom posledním dřevěném schodišti, tam to bylo opravdu stísněné, ale jinak to šlo v pohodě,“ přiblížil Ladislav Sobotka, který byl v první partě, která si snesení pacientky na nosítkách z věže vyzkoušela. „Kdyby ale bylo třeba, přiletěl by vrtulník a pacienta by si nabrali shora.“

Pacienta vytáhne vrtulník

To potvrdil letecký záchranář Jan Vávra, který přijel kolegy z Krumlovska seznámit se speciálními nosítky, které se dají využít třeba i při záchraně ze studny nebo ze skály.

Jan VávraZdroj: Deník/Zuzana Gabajová „Vyzvednout pacienta vrtulníkem by byla asi nejšetrnější a nejideálnější možnost. Ale jsou situace, kdy je vrtulník na jiném výjezdu, není na to počasí nebo to nejde zrealizovat z jiného důvodu. Ale pokud to jde, tak by záchranáři ze sanitky připravili pacienta na ochoze ve vakuové matraci, a naše letecká posádka, ve které jsou všichni lezci, jak lékaři, tak záchranáři, by si ho umístila do naší transportní síťovky, jak říkáme, a přenesli bychom ho na zem a tam naložili,“ popsal.

Podobnou akci, ale reálnou, má sám za sebou z minulého roku. „Bylo to ve Větřní, kde dělníci prováděli demontáž krovu nějaké průmyslové haly a spadlo to na jednoho z nich. Dojela k němu krumlovská posádka, na místo jsme spustili vrtulníkovou posádku a pacienta jsme vyzvedli přímo ze střechy. Na vhodné ploše jsme s ním pak sedli na zem, odtud ho naložili do vrtulníku a převezli do nemocnice. Je proto potřeba se cvičit i na tyto situace, včetně lanových technik.“

Zástava srdce na Černé věži

Zdravotníci přímo na Jakobínce cvičili poprvé. „Občas se na Rožmberk na nějaký ostrý výjezd jede a pro nás je důležité podobné lokality, které jsou něčím výjimečné, trénovat,“ vysvětlila Petra Kafková, mluvčí ZZS JčK. „Při cvičení můžeme přijít např. na nějaké komplikace, že někde s nosítky neprojdeme. Leckdo si řekne, že se taková situace nestane, ale třeba v Budějovicích jsme měli cvičení na Černé věži, už asi před dvaceti lety, a tři měsíce nato jsme měli nahoře zástavu. Je to důležité a zkušenosti z Jakobínky lze přenést i na jiná podobná místa.

„Míváme tu na hradě tu a tam nějaký kolaps, takže i pro nás je důležité, aby na to naši záchranáři byli připravení. Na Jakobínce se to ještě nestalo, ale ve věži hradu ano,“ přiblížila kastelánka Rožmberka Andrea Čekanová. „Každé takové cvičení proto vítáme, protože i my sami se rádi přiučíme, čím můžeme v případě nouze pomoci.“