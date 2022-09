Větší nápor zákazníků je znát i v Samosolské pálenici na Jindřichohradecku. Kvasy tu zpracovávají už od začátku léta. „Koncem června už přivezli lidé trochu třešní a nějaké špendlíky, tohoto letního ovoce ale letos moc nebylo. Běžně ho míváme kolem 10 tun, což teď v žádném případě nebude. Zatím to ale vypadá, že se urodilo hodně jablek a švestek spíše méně, je to těžké odhadnout,“ předpověděl spolumajitel Samosolské pálenice Milan Průša, který se v oboru pohybuje už dvacet let.

Ovoce, které do pálenky lidé přivezou, by mělo být dobře zralé. „Nevadí nám ani to přezrálé, třeba moučnatá jablka a dokonce nevadí ani červivé. Naopak vadí nám nahnilé a plesnivé ovoce, což se týká většinou švestek,“ varoval Milan Průša s tím, že veškeré ovoce se následně ještě přebírá, aby šlo do drtičky a následně nádrží na kvašení čisté. Délka procesu od ovoce k pálence trvá přibližně čtvrt roku.

Také na oblíbenou pálenku ale dopadlo všeobecné zdražování a zájemci si budou muset připlatit. „Oproti loňskému roku jsme zdražili asi o 15 korun na 204 korun za litr padesátiprocentní pálenky. Do listopadu máme fixovanou energii a nikdo mi zatím není schopen říci, jak to bude vypadat dál,“ poznamenal Milan Průša. Obává se, že lidé si kvůli současné situaci s drahými energiemi a šetření pálenku raději odpustí a zákazníků bude méně. „Přece jen jde o zbytný produkt a nevím, jestli to manželky svým mužům dovolí,“ zavtipkoval.

Samosolská pálenice přijímá ovoce vždy ve čtvrtek a pátek od 18 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 16 a v neděli v čase 13 až 16 hodin. Zákazníci ho mohou vozit až do konce listopadu.

