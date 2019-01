Českokrumlovsko - Jindy uzavřené dveře řady památek se výjimečně otevřely pro návštěvníky.

Muzeum Zvonková přináší návštěvníkům řadu poučení. | Foto: DENÍK/ Zuzana Kyselová

Tímto víkendem totiž začaly oblíbené týdenní Dny evropského dědictví. Na Českokrumlovsku připadají na tento a příští víkend. V sobotu 12. a neděli 13. září jsou otevřené památkové objekty zejména na Hornoplánsku a také v Českém Krumlově.



V Horní Plané a okolí zvídaví výletníci míří do kaple Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě, kde si v sobotu od 15 hodin poslechli i varhanní koncert.

Zdarma je otevřen rodný domek Adalberta Stiftera, také Centrum Adalberta Stiftera, kde v sobotu večer promítali fotografie staré Šumavy Josefa Seidla. V Hodňově byl opět výjimečně zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice s výstavou fotografií.

Zájemci se mohou podívat také do Rybářské bašty u rybníka Olšina či na druhou stranu Lipna do muzea Zvonková.



A rozhodně to stojí za to. Muzeum vzniklo v jednom z posledních domů, který ze Zadní Zvonkové zbyl, v bývalé trafice. Ta jediná spolu s opraveným kostelem přetrvala dodnes. Na fotografiích a dokumentech uvnitř muzea pochopíte, jak kdysi tato příhraniční oblast kypěla životem a jak vypadaly osady a obce, jež se tu rozkládaly.

„Právě tu byl jeden pán, který tady pracoval při záchraně kostela a přilehlého hřbitova,“ líčila Helena Tomanová z Horní Plané, která návštěvníky v muzeu vítala. „Říkal, že tady v porostu za cestou se nacházejí zbytky zdí bývalých domů, sklepy i studny.“



„Muzeum nechal před čtyřmi roky na své náklady vybudovat Horst Vondráček z Lince, který má ve Zvonkové kořeny. Muzeum bylo přes léto otevřeno o víkendech a o tomto víkendu je otevřeno naposled,“ řekla Lenka Hůlková z domku Adalberta Stiftera.



Pět jedinečných památek v Českém Krumlově otevře brány veřejnosti od 12. do 20. září v rámci Dnů evropského dědictví. Státní hrad a zámek Český Krumlov zpřístupní zdarma Do Českého Krumlova láká mluvčí radnice Jitka Augustinová.

„Renesanční dům nebo objekt Konírny, Museum Fotoateliér Seidel nabízí poloviční vstupné na celou expozici a zdarma zve na komentované promítání fotografií, Muzeum stavebních dějin a řemesel zve návštěvníky na bezplatnou prohlídku muzea a na odborné přednášky, v kostele sv. Víta bude připravena exkurze s prohlídkou věže a krovů kostela a běžně nepřístupná budova Kaplanky nabídne prohlídku pozdně středověkého interiéru.

Dny historického dědictví v Českém Krumlově chystají také exkurzi po středověkých měšťanských domech ve Vnitřním městě.“