„Ze silvestrovské noci medvědi obavy nemají, ale já ano,“ říká krumlovský medvědář Jan Míša Černý. „Doufám, že lidé budou rozumní a nebudou to se střílením přehánět. A hlavně, že nebudou střílet v areálu zámku.“

Medvědice Marie Terezie už má nejeden ohňostroj za sebou, přesto nebude v pohodě. Zato párek nových mladých medvědů čeká křest „ohněm“.

„Zavírat je nebudu,“ říká medvědář. „Nezavírám je, jsou svobodní. Budou si, bohužel, prostě muset na ohňostroje zvyknout. Já se na medvědy pojedu během noci třikrát až čtyřikrát podívat a v areálu zámku budou varovné cedule se zákazem střílení.“ Kromě toho se Jan Míša Černý obrátí s žádostí o pomoc i na krumlovské strážníky.

Jediné, co ještě medvědář může pro svěřené huňáče udělat, je, nastlat jim do pelechu hodně slámy. „Aby si v zatepleném pelechu udělali klídek a stočili se do klubíčka. Jak se s hlukem ze zábavné pyrotechniky vyrovnají, musíme nechat na jejich povaze,“ konstatoval.

Také v krumlovském útulku pro opuštěná zvířata, i když je stranou za městem, podniknou určitá opatření, aby zábavná střelba ze všech stran na psy v kotcích negativně dolehla co nejméně. „Nenecháme je ve venkovních výbězích a uzavřeme je do boxů, aby si v důsledku stresu něco neudělali,“ přitakala správkyně útulku Markéta Urbanová. „Uvidíme, co se bude dít během silvestrovské noci a po ní, jestli budeme muset my nebo strážníci vyjíždět pro zpanikařené zaběhlé psy. Ale loni nám nepřibyl žádný pes. Myslím, že lidé už jsou docela ohleduplní a chovatelé využívají na uklidnění zvířat příslušné pasty a tablety.“

Ohledně rachotu z ohňostrojů a petard se možná blýská na lepší časy. Výrobci zábavné pyrotechniky již několik let dodávají na trh tzv. tiché ohňostroje. Takzvaný tichý ohňostroj pracuje se světelnými fontánami, gejzíry, výšlehy nebo ohňopády. Světlice vydávají zvuk pouze při odpálení, ne při výbuchu. Čili úplně tiché nejsou, ale jejich hlučnost je menší. Takový ohňostroj budou moci dnes zažít lidé na kaplickém náměstí.