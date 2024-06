/FOTO/ PadParrots sídlí v Čeradicích na Slansku a stará se o nechtěné a nemocné papoušky. Stanice se rozrostla o velké množství opeřených obyvatel, ale kapacita zůstala pořád stejná. Jelikož pozemek v Čeradich je velký a prázdný, přišel tým ze stanice s nápadem vytápěných záletů. Na webu Donio.cz proto založili sbírku, aby mohli tento nápad realizovat.

Pad Parrots se stará o nechtěné a nemocné papoušky. | Foto: se souhlasem Nikoly Padalíkové

"Všichni papoušci budou mít svou vlastní buňku, tedy vlastní ubytování. Vše bude na jednom místě a usnadní nám to práci při jejich obstarávání a zkrátí čas, který trávíme obíháním různých místností," vysvětlila Nikola Padalíková z PadParrots s tím, že součástí záletů bude i venkovní voliéra, díky které se budou moci papoušci vyhřívat na sluníčku a užívat si bezstarostného života, který spoustě z nich chyběl.

Přispět do sbírky můžete ZDE

Díky vytvořeným záletům nejen, že budou mít papoušci pohodlnější ubytování, ale vznikne prostor pro další, kteří potřebují pomoc. Dárci samozřejmě pomohou také lidem, kteří o papoušky pečují.

"Naše práce by byla efektivnější a klidnější, měli bychom měli více energie na zlepšování stanice. Starání se o nové příjmy, pravidelně uklízení voliér a krmení totiž není naší jedinou prací a někdy to může být opravdu vyčerpávající. Jsme odhodlaní pomoct každému opeřenci, který to bude potřebovat, ale občas potřebujeme pomoc i my sami," vyjádřila se Nikola Padalíková.

Někteří papoušci si vlivem psychických nebo zdravotních problémů vyškubali peří, které už není schopno dorůst. Jsou tak náchylní k prochladnutí a onemocnění. Tyto celoroční zálety budou právě pro tyto „nahaté“ papoušky a taky pro ty, kteří jsou zvyklí na teplejší podnebí, například ary, amazoňani a podobní.

Pro papoušky je důležitý čerstvý vzduch, pohyb a vitamín D. "Snažíme se všem vyjít maximálně vstříc a dopřávat jim vzduch a sluníčko, jak to jen jde. Bohužel jsme doposud museli velkou část papoušků přes zimu zazimovat do domu, a tak byli ochuzeni o přirozené sluníčko i v chladnějších dnech a jejich pohyb se na zimu omezil," dodala Padalíková.

Aby snížili náklady, staví voliéry sami

Peníze budou použity na zakoupení materiálu pro výstavbu (pletiva, PUR panely, beton, trámy..). "Výstavbu jako takovou zaštiťujeme vlastníma rukama, abychom co nejvíce snížili náklady potřebné k dokončení. Odhadovaná částka na kompletní výstavbu je asi 80 tisíc korun, ale snažíme se co nejvíce zaplatit ze svého, protože nejsme zvyklí přijímat pomoc od veřejnosti. Proto je částka, která je určena ve sbírce, nižší. Velikostně by se zálety měly pohybovat kolem 10 metrů na délku, rozdělené na samostatné ubikace různých velikostí," popsala.

Pokud by se částka nevybrala celá, využije se na výstavbu aspoň část. V případě, že bude vybrána častka vyšší, přebytek bude využit v rámci záchranné stanice nejčastěji na krmivo, veterinární péči nebo další navazující výstavbu jiného zařízení, případně na zakoupení potřebného vybavení pro stanici (inkubátor, čističku vzduchu apod.).

"Mockrát děkujeme za každý příspěvek, který se pro naše svěřence vybere!" uzavřela Nikola Padalíková.