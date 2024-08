Krumlovská výprava z SK Vltava doplula po Seině do Paříže. Bude fandit Anežce Paloudové, která ve středu 7. srpna dopoledne v disciplíně rychlostní kanoistika vyrazí v kajaku na 500metrovou trať.

Mnozí Krumlováci zasednou ve středu 7. srpna dopoledne k televizním obrazovkám, počítačovým monitorům nebo displejům mobilních telefonů a budou fandit „své“ olympijské naději. O půl desáté startuje závod v ženském singlkajaku na 500 metrů a přesně v deset hodin by na vodu měla vyrazit 4. rozplavba. A v ní česká reprezentantka, Krumlovačka Anežka Paloudová.

Za Anežkou do Paříže, resp. několik dnů před ní, vyrazila i její rodina v čele s tatínkem Tomášem. Doplula tam, jako správná vodácká rodina, po vodě – po řece Seině, a to po stopách Emericha Ratha, jenž se do Paříze na olympiádu plavil před 100 lety, aby se tam potkal s jejich zakladatelem Pierrem de Coubertinem. Mobilní doprovod a pomoc v nesnázích po cestě zajišťovala ze břehu maminka.

Anežka na olympijské hry odletěla v pondělí, společně se svým snoubencem, kajakářem Josefem Dostálem, který na jezeře ve Vaires-sur-Marne nedaleko hlavního města Francie odstartuje v 5. rozplavbě na kilometrové trati také ve středu, a to v 11.20.

O tom, jaká cesta byla, poreferovala na facebookovém profilu českokrumlovského klubu SK Vltava Anežčina sestra Karolína Paloudová, která je také úspěšnou závodnicí a dostala mezi nejlepších deset sportovců Jihočeského kraje za rok 2023. „Tohle bylo peklo,“ popsala první den plavby. „Poměrně hodně pršelo. Na každém půl kilometru byly popadané stromy, zřícené jezy…“ „V prvním úseku na mě skočila vydra ze stromu. WTF! Viděli jste to někdy?“ psala třetí den. „Dnešní štreka byla psychicky i fyzicky rozhodně nejnáročnější… Občas musíme přenášet zdymadla… Já už ani tu loď pomalu neunesu,“ postěžovala si o pátém, krizovém dni.

Do Paříže dojela vyčerpaná, ale šťastná krumlovská výprava osmý den, kde s nimi reportáž natočila sportovní redakce České televize (více ZDE).