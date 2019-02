České Budějovice – Nejen několika tisíc obyvatel budějovického Pražského předměstí se týkala debata, která se konala v úterý na radnici v krajském městě. Vedení Budějovic představilo občanům projekt dalšího rozšíření zón s placeným parkováním. Má k němu dojít v příštích měsících.

Zasedací místnost zastupitelstva byla zaplněna do posledního volného kousku, občané stáli i v předsálí. Podle náměstka primátora Františka Konečného je cílem projektu zajistit parkování obyvatelům města, kteří ve čtvrti bydlí.

Akce se ale bude týkati dojíždějících nebo lidí, kteří v lokalitě bydlí jen v podnájmu a nemají tam trvalé bydliště. Ti většinou budou muset pro své automobily najít místo někde jinde. Hned jeden z prvních dotazů se týkal právě toho, kde třeba může parkovat obyvatel sídliště Máj, který denně jezdí na Pražské předměstí za prací. „Klidně si zaplatím parkovací kartu,“ navrhl autor dotazu. František Konečný ale odpověděl, že pak by celý projekt ztratil smysl, kdyby se parkování neomezilo jen na ty, kteří tam mají trvalé bydliště. K cestám na předměstí navrhl v případě potřeby městskou hromadnou dopravu. Připomněl také, že v Jírovcově ulici je v docházkové vzdálenosti záchytné parkoviště určené právě pro dojíždějící.

Podle průzkumů radnice nyní v území, kam se má rozšířit parkovací systém, stojí denně na tři sta automobilů nad možnou kapacitu. Po změně se ale očekává zhruba desetiprocentní rezerva kapacity.

František Konečný ale upozornil, že kvůli zavedení jednosměrek a dalším změnám se obyvatelé předměstí musí připravit na to, že ne vždy budou mít možnost odstavit svůj automobil tam, kde jsou dnes zvyklí.

Debata měla v úterý odpoledne vážný ráz. Ale kolem parkování nechybí ani veselé momenty.

Zřejmě nechtěným zpestřením debat o parkování je znění letáku, který zve na veřejnou prezentaci projektu. „Dotčené území je vymezené ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a levým břehem řeky Vltavy,“ stojí mimo jiné v pozvánce. To by ovšem zahrnulo i samotný tok řeky, protože u Pražského předměstí je pravý břeh. Není jasné, kdo by si troufl v řece zaparkovat, ale možná má také radnice nějaký tajný plán, třeba přemostění řeky obřím parkovištěm, který zatím nezveřejnila…

S rozšířením parkovacích zón se počítá předběžně v prvních měsících příštího roku. Další veřejná prezentace projektu se uskuteční v úterý 23. října od 17 hodin ve Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici.