Jih Čech znovu zalily přívaly vody. Vodáci by neměli vyrážet na Vltavu

Prozkoumány už byly oba dva břehy řeky až k dalšímu jezu u Jelení lávky, potápěči hledali také v bubnu pod jezem nebo na česlech vodní elektrárny Krumlovský mlýn. Zatím marně. "Ve středu ve 13.30 byla akce po prozkoumání jezu U Mrázků a jezu u Jelení lávky ukončena s negativním výsledkem, muž nalezen nebyl. Dále budou pokračovat namátkové kontroly obou břehů po proudu řeky," doplnila mluvčí odpoledne.

Silný proud je zatáhl na korunu jezu

Raft nesjížděl jez sportovní propustí čili šlajsnou, ale přes korunu jezu, kam ho měl zatáhnout nezvykle silný proud. Tzv. kozu jezu raft obeplul zprava, nikoli zleva propustí, a pod ní narazil do kamenné zdi. "Z dosavadního šetření plyne, že ti, co v raftu jeli, na sobě neměli vesty ani jiné ochranné prostředky. Policisté u nich provedli měření alkoholu a testy byly negativní," dodala mluvčí PČR.

Z Lipna II ve Vyšším Brodě podnik Povodí Vltavy vypouští do Vltavy přes dvacet kubíků za vteřinu, ale v důsledku dešťů a nasycení povodí voda dotéká do řeky níž po proudu. "To, co odpouští, není nebezpečný stav, v létě je to běžné, přítoky ale kvůli silným přívalovým dešťům zvedají průtok," vysvětlil Radek Šťovíček, předseda Spolku Vltava. "Je vidět, že je to nasbírané mezi Vyšším Brodem a Zátoní a udělá to dvacet kubíků navíc. Včera teklo ve Spolí čtyřicet kubíků za vteřinu, dneska pětatřicet, a přitom odtok z Vyššího Brodu se nemění."

Vodáci museli přenášel lodě přes Myší díru. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Jez U Mrázků je po dobu pátrání pro vodáky uzavřený. V Myší díře na přístavišti Parkán, kde je řeka přehrazená policejní páskou, musí lodě vynést na břeh a přenést je Myší dírou zpátky do řeky.