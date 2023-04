Rockové Velikonoce rozezněly v sobotu večer kulturní dům v Kaplici.

Rockovým Velikonocím patřil sál kulturního domu v Kaplici. | Foto: Karel Vavřík

Posluchače v sále nejprve uvedla do správné nálady kapela Jacker´s. Poté atmosféru vygradoval Protheus. Protheus je sólovým projektem Jana "Protheus" Macků, frontmana a výhradního textaře metalové kapely Dymytry. Za dvacet let existence kapely se Dymytry vypracovali do pomyslné první ligy na české rockové scéně.

Nechyběla ani Afterparty s DJ Jandou Fandou.