„V Íránu jsme byli asi tak pět let nazpátek. Jezdíme se skupinou osmi lidí a členem té skupiny je Petr Pelikán. To je člověk, který umí jednak arabsky, jednak umí persky. To je dobrý základ, protože tam se s jinou řečí špatně chytáte,“ popsal svoje zkušenosti.

Majitel soběslavské strojírenské společnosti Banes Pavel Baloun byl hostem podcastu Deníku z jihu Čech.

Více než památky ho ale zajímá setkávání se s místními. „Navštívíme nějaké památky, jasně, to patří k tomu. Ale ten život je strašně zajímavý,“ říká.

Že by se tam cítil nebezpečně? Naopak. „Lidé tam jsou strašně srdeční. Cizinci tam moc nejezdí, zvlášť Evropané ne. Takže na nás všichni koukali jako na svatý obrázek. Chtěli se s námi vyfotit nebo nás pozvat do svého krámku. V jednom z nich barvili třeba látky, a i když bylo jasné, že si žádnou nekoupím, oni se chtěli pochlubit, jak to tam dělají a dát si s námi čaj,“ vzpomíná na jednu z cest.

Tu nejdramatičtější prožil v Thajsku, kde si přivodil úraz a měsíc strávil v tamní nemocnici.

O tom a dalších věcech, jako je třeba koupě zámku Choustník, s nímž má Pavel Baloun velké plány, se doslechnete v našem podcastu Deníku z jihu Čech.