„Dáme to?“ zeptala se na úvod organizátorka akce. Vzápětí na ni s nadšením v hlase křičelo několik desítek diváků jednohlasné: „Dáme!“ Nikdo tak neměl pochybnosti o zbývajícím průběhu večera. Obavy z počasí měly i Karolína Hrušková a Natálie Hnízdilová z Prahy, které dorazily na koncert s rodiči. „Máme strach, aby nezačalo hodně pršet a aby nebyla bouřka,“ vyjádřila děvčata své obavy z večera.

Hned na úvod Callta sdělil: „Dobrý den dámy a pánové, tohle je ten nejspeciálnější koncert, který jsme kdy zažili.“ To potvrzovala i slova mířená kytaristou vystrašenému bubeníkovi těsně před zahájením koncertu: „Jsi borec, že tu seš,“ říkal mu s obdivem v hlase. Na rozdíl od bubeníka sám Pavel Callta s výškou neměl problém, když si ani během písně neodpustil vyskočit do vzduchu. Stejně jako bubeník měla obavy z výšky i šestadvacetiletá návštěvnice Magdalena Horká. Ta na koncert dorazila z Prahy. „Jsme zde na dovolené a zjistili jsme, že je tu koncert právě Pavla Callty, kterého mám ráda, ovšem ta výška je pro mě výzva,“ okomentovala svou účast na koncertě.

Když hned svou první píseň Naštěstí Pavel Callta obohatil o nový text: „Na Lipně je to skvělý,“ diváci mu za pohotovou obměnu textu reagovali potleskem. „Já bych byl hrozně šťastnej, kdybyste se mnou zpívali refrén,“ vyjádřil svou prosbu směřovanou na fanoušky v další písni. „Když to tady rozezníme, vznikne tzv. Lipnosound.“ A ten refrén zní takhle: „Dokola, dokola, pořád jenom dokola,“ pokračoval Callta. Lidé se ostýchali zpívat, někteří zpívali potichu a tak je Callta vyzýval k lepším výkonům. „Prosím vás, to není Lipnosound, to je Lipno…,“ poté se zarazil a dokončil, „Lipnoshit.“ Lidé se hlasitě smáli. Atmosféra se tak uvolnila a lidé se začali víc projevovat. „A trošku se hejbejte, ať vám není zima,“ vyzýval je.

Když zpíval úryvek z písně Terapeut: „Je to jako vakcína, nanana,“ udělal delší odmlku, přestal hrát na kytaru a fanoušci tak zpívali pokračování písně sami do absolutního ticha: „Jsem tvůj terapeut.“ Callta se trochu škodolibě usmíval a dodal: „Dostal jsem vás.“ Fanoušci se smáli.

„To je krásný vítr, to je nejlepší koncert,“ neskrýval své nadšení z jedinečného koncertu. Ani fanoušci jej neskrývali! Ti se celý večer bavili, ruce měli nad hlavami a Calltu doprovázeli bouřlivým potleskem během písní, ale i po nich. Někteří se odebrali na prázdnější místa na stezce, aby mohli alespoň trochu tančit.

„Přátelé, jste úplně úžasní, děkujeme, jste fakt skvělí. Jestli váš můžu poprosit, tak se otočte na svýho souseda, chytněte ho za ramena a řekněte mu, jsi skvělá/jsi skvělý,“ děkoval za výkony návštěvníkům hned na začátku koncertu Callta. “Nejsrdcovější song“, tak označil svou další píseň s názvem Mami, kterou věnoval symbolicky z výšky Stezky korunami stromů do nebe své zesnulé mamince.

„Co když jsi moje součást, kterou dýchám, jsi můj vesmír, snad nekončíš,“ zněl úryvek z další písničky, kdy opětovně Callta prosil u diváků doprovod v podobě zpěvu. Měl však na diváky výtku. Upozornil je, že zaslechl někoho zpívat slovo dýchám, avšak s jiným počátečním písmenem. Diváci se hlasitě smáli. Callta se během večera svěřil, že před několika dny nastydl a vděčně děkoval za jejich hudební doprovod.

„Hej lidi, jste vůbec tady?“ burcoval návštěvníky. „To je málo, musí nás slyšet i v Praze,“ povzbuzoval je. Během večera si Callta pohrával se svými texty a tak nebylo výjimečné slyšet např.: na Lipno se dám, či lipenskou vůni. V průběhu další písně s názvem Věk je pouze číslo začalo poprchávat. „Ty kráso, já jsem v takový euforii,“ uvedl další píseň s názvem Endorfin. Během písně se i přiznal, že mu vypadl text. Ovšem se situací si velmi dobře vypořádal a tak využil opětovně “lipenské“ tématiky. „Ooou, jsi můj endorfin,“ zpívali s Calltou takřka všichni na Stezce korunami stromů. Nakonec poděkoval za možnost vystoupit na takto speciálním místě. Z jeho slov bylo zřejmé, že pro Calltu šlo o opravdu jedinečný zážitek. Sám jej označil jako vzácný a nevšední. „Nádherný, nádherný,“ neskrýval své nadšení. Pokusil se s návštěvníky i o společnou fotku. Obnášelo to však několik komplikací. Během fotografie návštěvníky vyzval k „bordelu“ avšak bez pohybu. Nespokojený Callta jejich výkon přirovnal k rozbitému větráčku na záchodkách, čímž diváky rozesmál. Napodruhé už byl s výsledkem spokojený, avšak začalo intenzivně pršet. Závěrem pak ještě zahrál písně Sen a Tak promiň a přislíbil návštěvníkům možnost se shledat dole pod Stezkou korunami stromů. Navzdory dešti se ochotně fotil a podepisoval. Toho využila i rodina Jírů, která dorazila na koncert i s 2,5letým Matyášem. „Ačkoli jsme na koncert vyrazili především kvůli starší dceři Alence, byli jsme velice příjemně překvapeni, jak moc se nám to líbilo,“ sdělila Věra Jírů, která přijela na koncert z nedalekého Českého Krumlova.

V úterý 20. července vystoupí na Stezce korunami stromů zpěvačka Anna K.